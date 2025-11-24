محافظ كفر الشيخ يتابع سير انتخابات مجلس النواب| صور

اطمأن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، على سير انتخابات مجلس النواب 2025 بعدد من اللجان بالمحافظة، من بينها اللجنة الفرعية رقم 119، ومقرها مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، التابعة للجنة العامة الأولى (الدائرة الأولى)، بكتلة تصويتية تبلغ 10,077 ناخبًا.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه يشارك مليونان و420 ألفًا و182 ناخبًا في الاستحقاق الانتخابي بمحافظة كفرالشيخ، من خلال 501 مركز انتخابي بـ527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، لاختيار 20 نائبًا، منهم 10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة بدائرة المحافظة فى انتخابات مجلس النواب 2025م.

وأضاف أن أبناء كفر الشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات، والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم عمل خطة للطوارئ وجاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، بتوفير مولدات كهربائية بكل مركز انتخابي.