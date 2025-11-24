قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: المشاركة الواسعة في الانتخابات ضمانة حقيقية لاختيار برلمان قوي
رئيس لجنة متابعة الغربية: الانتخابات تتم بشكل منتظم وشكوى اليوم كانت غير صحيحة
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات: تأخر فتح لجنتين في مشتول السوق ومصر القديمة
الصحة: توحيد مسميات الشهادات والاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة بين مصر والسعودية
مفتي الجمهورية: التصويت في الانتخابات يجب أن يكون تعبيرا نزيها عن المصلحة العامة
بث مباشر.. الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة سير العملية الانتخابية
رئيس جهاز حماية المستهلك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
بدوي: نبهنا الأحزاب السياسية بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية
الناخبون أمام لجان القاهرة: صوتي مش بزجاجة زيت ولا كيس سكر
المشاركة حق دستوري..المستشار حنفي جبالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير التعليم العالي يُدلي بصوته ويحث شباب الجامعات إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات
خطة عاجلة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% و7ملايين وظيفة في 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتخابات النواب

محافظ. كفر الشيخ
محافظ. كفر الشيخ
محمود زيدان

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025، لمتابعة بدء عمل اللجان وسير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان انضباط الأداء داخل جميع المقرات الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات الخدمية، ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، رفع درجة الجاهزية القصوى بكل الأجهزة التنفيذية، مع تشغيل غرفة العمليات على مدار الساعة وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لتذليل أي عقبات وتقديم الدعم اللوجستي الكامل بما يضمن انتظام عملية التصويت داخل 501 مركز انتخابي يضم 527 لجنة فرعية، موزعة على 4 لجان عامة، يشارك بها أكثر من مليوني و420 ألف ناخب في هذا الاستحقاق الوطني.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفر خطة طوارئ متكاملة داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات بالمقار الانتخابية وتوفير الإضاءة والتهوية والمظلات ومقاعد الانتظار، مع تخصيص أماكن ملائمة لكبار السن وذوي الهمم، وتأكيد جاهزية وسائل الإطفاء والمولدات الكهربائية وقوات التأمين.

ودعا محافظ كفرالشيخ أبناء كفرالشيخ إلى المشاركة الإيجابية بكثافة في صناديق الاقتراع، باعتبارها مسؤولية وطنية ورسالة تعكس وعي أبناء المحافظة وريادتهم في المشاركة السياسية، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل فقط على تسهيل عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق والمشرف.

كما خصصت المحافظة خطوطاً للتواصل واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114) ورقم (0473220792)، إلى جانب توفير خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم القومي: ‏https://www.elections.eg/inquiry.

كفر الشيخ أخبار أخبار كفر الشيخ مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

أمطار رعدية

أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق

أسعار الدواجن

هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026.. أحدث تحديث يبحث عنه المواطنون

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر 2026 .. اعرف أقرب عطلة مقبلة

محمد الشناوى

عمر هريدي: محمد الشناوي عرف رمضان صبحي على منتحل صفته في الامتحانات

مسلم

هي أولى من أي حد.. عودة مسلم ويارا بعد طلاقهما

رحلات عمرة بأسعار مخفضة

تستمر على مدار العام.. رحلات عمرة بأسعار مخفضة بداية من شعبان المقبل

ياسمين عبد العزيز

خلي بالك من نفسك.. وصلة رقص بين ياسمين عبد العزيز واحمد السقا| فيديو

ترشيحاتنا

دمياط

توافد الناخبين على لجان دمياط في المرحلة الثانية بالانتخابات

في أول أيام انتخابات مجلس النواب .. توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمحافظة بورسعيد

توافد مواطني بورسعيد على لجان انتخابات النواب في المحافظة .. صور

محافظ. كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتخابات النواب

بالصور

عمليات الشرقية: انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب 2025

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إقبال المصوتين بعين شمس فى أولى ساعات فتح لجان انتخابات مجلس النواب 2025

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

احتشاد الناخبين أمام اللجان في بداية فتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

نيكول سابا تخطف الأنظار خلال تكريمها فى مهرجان الأفضل

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد