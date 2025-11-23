قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
محافظات

انتخابات النواب 2025 .. محافظ كفر الشيخ يطمئن على جاهزية اللجان الانتخابية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

اطمأن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، على جاهزية عدد من اللجان بالمحافظة، من بينها اللجنة الفرعية رقم 119 ومقرها مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، التابعة للجنة العامة الأولي (الدائرة الأولى)، بكتلة تصويتية تبلغ 10,077 ناخبًا.

كما تفقد الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لضمان انتظام وسير العملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، على أن تُعقد جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، لاختيار 20 نائبًا، منهم 10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة بدائرة المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر انعقادها في غد وبعد غدٍ الاثنين، الثلاثاء؛ 24، 25 من نوفمبر "هذا الأسبوع"، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتاً إلى أنه يشارك مليونان و420 ألفًا و182 ناخبًا فى الاستحقاق الانتخابي بمحافظة كفرالشيخ، من خلال 501 مركز انتخابي بـ 527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة.

وقال إن أبناء كفر الشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم الا بالمشاركة الحقيقية في الانتخابات والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

‏جاء ذلك بحضور أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أيمن موسى، وكيل وزارة الكهرباء وعدد من القيادات التنفيذية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ انتخابات النواب

