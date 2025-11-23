انتخابات النواب 2025 .. محافظ كفر الشيخ يطمئن على جاهزية اللجان الانتخابية

اطمأن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، على جاهزية عدد من اللجان بالمحافظة، من بينها اللجنة الفرعية رقم 119 ومقرها مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، التابعة للجنة العامة الأولي (الدائرة الأولى)، بكتلة تصويتية تبلغ 10,077 ناخبًا.

كما تفقد الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لضمان انتظام وسير العملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، على أن تُعقد جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، لاختيار 20 نائبًا، منهم 10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة بدائرة المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر انعقادها في غد وبعد غدٍ الاثنين، الثلاثاء؛ 24، 25 من نوفمبر "هذا الأسبوع"، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتاً إلى أنه يشارك مليونان و420 ألفًا و182 ناخبًا فى الاستحقاق الانتخابي بمحافظة كفرالشيخ، من خلال 501 مركز انتخابي بـ 527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة.

وقال إن أبناء كفر الشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم الا بالمشاركة الحقيقية في الانتخابات والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

‏جاء ذلك بحضور أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أيمن موسى، وكيل وزارة الكهرباء وعدد من القيادات التنفيذية.