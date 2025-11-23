جريمة تهز كفر الشيخ.. نهاية مأساوية لعروس بعد شهر من حفل الزفاف

شهدت قرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ جريمة مروعة هزّت الأهالي، بعد العثور على عروس شابة مقتولة داخل منزلها بعد شهر واحد فقط من زفافها.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا يفيد بوصول الزوجة إلى المستشفى جثة هامدة، وسط رواية مرتبكة من زوجها الذي ادّعى أنها "فاقدة الوعي"، قبل أن تكشف المعاينة الأولية والطبيب المعالج وجود طعنة نافذة أودت بحياتها.

وخلال الساعات الأولى من الحادث، تجمّع الأهالي أمام منزل الأسرة في حالة من الصدمة، بينما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات، واحتجزت الزوج على ذمة القضية.

وكشفت المعلومات الأولية عن نشوب خلاف بين الزوجين بسبب مشغولات ذهبية كانت الضحية ترفض التنازل عنها، لينتهي الأمر بجريمة عنف مأساوية هزت القرية بالكامل.

قالت أية إبراهيم، إحدى جارات عروس كفرالشيخ، أنا ما صدقتش أول ما عرفت اللي حصل، الموضوع صدمنا كلنا هنا في القرية، كنت قاعدة في البيت لما رن التليفون فجأة، والجيران بيصرخوا ويقولوا إن العروس متعورة، ركضت على طول عشان أشوف إيه اللي بيحصل، ولقيت زوجها هو اللي ضربها وطعنها بالسكينة، حاولنا نساعدها قد ما نقدر، لكن الموقف حصل بسرعة رهيبة وما قدرناش نعمل حاجة.

وأضافت إبراهيم في تصريحات لـ" صدى البلد"، كنت بشوفها طول الوقت فرحانة ومبسوطة مع أهلها، وفجأة كل ده راح في ثانية، الجيران كلهم كانوا مستغربين وخايفين، ومحدش فينا كان متوقع إن يحصل حاجة زي دي في قرية صغيرة وهادية زي قريتنا. العروس كانت بتحاول تحمي نفسها لما رفضت تسلم مشغولاتها الذهبية، وده للأسف كان سبب المشاجرة اللي انتهت بالمأساة دي.

وتابعت: حسبي الله ونعم الوكيل.. قلبنا اتقطع لما عرفنا إنها راحت المستشفى وجدت جثة هامدة. الناس كلها كانت عند أهلها، والبيت كله مقلوب من الصدمة والحزن. طول عمرها كانت بنت طيبة وبتراعي الكبير والصغير، وما كانتش تزعل حد أبداً، ودي كانت أحسن حاجة فيها.