ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند 

تصدرت موضة ألوان الأظافر على إنستغرام وتيك توك هذا العام، وكان الاتجاه الأقوى هو النيود اللامع الذي يمنح الأظافر مظهراً راقياً وناعماً.
لماذا النيود اللامع؟
يناسب جميع ألوان البشرة
يعطي طولاً وهمياً للأظافر
يناسب الإطلالات اليومية والرسمية
يظهر أنوثة راقية بدون مبالغة
أشهر الدرجات المتداولة
البيج الوردي
الموف الفاتح
الكراميل اللامع
اللؤلؤي الشفاف
صرعات التزيين 2025
خط ذهبي رفيع عند الأطراف
رسمة موجة بسيطة بلون أبيض
إضافة حجر صغير عند القاعدة
Glitter خفيف جداً
نصائح للحفاظ على المناكير
استخدمي Base لتعزيز الثبات
طبقتان فقط من اللون
Top coat لامع
ترطيب الجلد المحيط بالأظافر
لماذا انتشر بقوة؟
لأن مشاهير الموضة والستايل نشروا صورهم بهذا اللون، إضافة إلى أنه يظهر جمال اليدين بشكل واضح.