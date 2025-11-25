تصدرت موضة ألوان الأظافر على إنستغرام وتيك توك هذا العام، وكان الاتجاه الأقوى هو النيود اللامع الذي يمنح الأظافر مظهراً راقياً وناعماً.

لماذا النيود اللامع؟

ألوان مناكير 2025… موضة النيود اللامع تتصدر التريند

يناسب جميع ألوان البشرة

يعطي طولاً وهمياً للأظافر

يناسب الإطلالات اليومية والرسمية

يظهر أنوثة راقية بدون مبالغة

أشهر الدرجات المتداولة

البيج الوردي

الموف الفاتح

الكراميل اللامع

اللؤلؤي الشفاف

صرعات التزيين 2025

خط ذهبي رفيع عند الأطراف

رسمة موجة بسيطة بلون أبيض

إضافة حجر صغير عند القاعدة

Glitter خفيف جداً

نصائح للحفاظ على المناكير

استخدمي Base لتعزيز الثبات

طبقتان فقط من اللون

Top coat لامع

ترطيب الجلد المحيط بالأظافر

لماذا انتشر بقوة؟

لأن مشاهير الموضة والستايل نشروا صورهم بهذا اللون، إضافة إلى أنه يظهر جمال اليدين بشكل واضح.