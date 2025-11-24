احذرها.. 3 أطعمة تسبب الخمول والكسل

أكدت العديد من الدراسات العلمية أن هناك الكثير من الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل ومن خلال تقرير نشره موقع هيلث لاين عن مجموعة الأطعمة التي تسبب الشعور بالنعاس .



الحليب

أكدت الدراسات أن الحليب يحتوي على التربتوفان، كما أنه غني بالكالسيوم الذي يُساعد الدماغ على الاسترخاء وتعزيز إنتاج الميلاتونين ولذلك فإن كوب واحد من الحليب الدافئ يُعتبر من أشهر الوصفات للتغلب على الأرق، لكنه قد يُشعركِ بالنعاس إذا تناولتيه خلال النهار.







الأرز الأبيض

فهو يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر يعقبه انخفاض مفاجئ يُشعركِ بالتعب والنعاس ولذلك يُفضل تناول الأرز البني بدلًا من الأبيض لأنه يحتوي على الألياف ويُحافظ على مستويات السكر ثابتة.

الموز



الموز غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن تساعد على استرخاء العضلات كما يحتوي على التربتوفان الذي يُحفّز إنتاج السيروتونين والميلاتونين، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس وأكدت أكثر من دراسة أن تناول الموز خاصةً قبل النوم يساعد في تهدئة الجسم، لكن تناوله خلال اليوم قد يُسبب الخمول.