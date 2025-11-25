أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من هجمة شتوية خلال ساعات

تشهد أحوال الطقس تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة، حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة استعداداً لدحول فصل الشتاء .

وبحسب خبراء الطقس ،تتأثر البلاد بظروف جوية غير مستقرة، حيث تشهد مناطق واسعة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تجدد التحذيرات من خطر تشكل السيول في المناطق الشرقية.

تقلبات جوية خلال ساعات

سحب وأمطار

استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على طول الشريط الساحلي الشمالي، وشمال سيناء، وشمال الوجه البحري، وتصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفرقة الشدة، مما يتطلب توخي الحذر على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة.

انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء، حيث يشهد استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن طقس الثلاثاء يشهد تكون الشبورة المائية (اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

حالة الطقس اليوم

أمطار متوسطة ورعدية

ويشهد طقس اليوم فرص أمطار متوسطة ورعدية، قد تغزر أحياناً على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا عل مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط قوي للرياح

كما أشارت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة.

سحب رعدية وضربات برق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود سحب رعدية، والتي قد تسبب ضربات البرق على بعض المناطق، كما تزداد احتمالية نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

موعد فصل الشتاء رسمياً

وفي ظل بقاء أقل من شهر على موعد بداية فصل الشتاء رسمياً، تتزايد استعدادات الجهات المعنية لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد حالات من عدم الاستقرار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع استمرار نشاط منخفضات البحر المتوسط التي غالباً ما تجلب موجات من الأمطار والبرودة على مختلف أنحاء البلاد.