الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

3 مباريات اليوم.. جدول مباريات ملحق كأس العرب والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
يسري غازي

تنطلق، اليوم الثلاثاء، مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب 2025 لكرة القدم، بمشاركة 14 منتخبا عربيا هم الأقل تصنيفا من المنتخبات المتأهلة للبطولة.

جدول مباريات ملحق كأس العرب والقنوات الناقلة:

الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري:

موريتانيا vs الكويت (ملعب جاسم بن حمد) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق حسن العيدروس).

سوريا vs جنوب السودان (ملعب حمد الكبير) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق محمد مبروكي).

فلسطين vs ليبيا (ملعب الغرافة) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق علي محمد علي).

الأربعاء 26 نوفمبر الجاري:

عمان vs الصومال (ملعب عبد الله بن خليفة) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق باسم الزير).

البحرين vs جيبوتي (ملعب جاسم بن حمد) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق عامر الخوذيري).

السودان vs لبنان (ملعب الغرافة) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق أحمد البلوشي).

جزر القمر vs اليمن (ملعب حمد الكبير) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق نوفل باشي).


وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏الفيفا إلغاء الأشواط الإضافية في ملحق كأس العرب المزمع إقامته في قطر مطلع شهر ديسمبر المقبل.


ومن المقرر أن تتوجه الفرق المتنافسة إلى ضربات الترجيح مباشرة بعد نهاية الوقت الأصلي في بطولة كأس العرب بقطر.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عودة الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح فى مباريات بطولة كأس العرب بقطر.

ويشارك في بطولة كأس العرب بقطر 16 فريقًا بداية من دور المجموعات للبطولة، حيث تأهل 9 منتخبات، ويتبقى 7، سيتم حسمها من مباريات التصفيات التي تقام يومي 25 و26 نوفمبر من مباراة واحدة، والفائز سيتواجد في دور المجموعات

وخاض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مباراتين وديتين، أمام نظيره الجزائري على ملعب القاهرة الدولي فى إطار الاستعداد لكأس العرب، وفاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل فى اللقاء الثاني سلبيا.

مجموعة مصر في كأس العرب
أسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).

وستنطلق بطولة كأس العرب، يوم الإثنين 1 ديسمبر، بمواجهتي تونس والفائز من المباراة التأهيلية سوريا وجنوب السودان، والمباراة الثانية تجمع بين قطر صاحب الأرض مع المتأهل من فلسطين وليبيا.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في كأس العرب بمواجهة المتأهل من مباراة الكويت وموريتانيا، ثم يلاقي الإمارات ويختتم دور المجموعات بمباراة الأردن.

مواعيد مباريات مصر في كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب في قطر، جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 رسميًا، ليشمل التفاصيل التالية من حيث الموعد والملعب الخاص بكل مباراة في دوري المجموعات.

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد موريتانيا أو الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

قائمة منتخب مصر الثاني
تضم قائمة منتخب مصر فى كأس العرب، في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد، وفي خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش"  - هادي رياض - عمر فايد.

ويلعب في خط الوسط: محمد النني - أكرم توفيق – محمد عادل - غنام محمد  - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد – إسلام سمير - إسلام عيسى، وفي الهجوم:  محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.

القنوات الناقلة لـ كأس العرب 2025 
وفيما يلي قائمة القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب بمشاركة منتخب مصر:

قناة بي إن سبورتس.

قناة الكاس.

قناة أبو ظبي الرياضية.

قنوات دبي الرياضية.

كأس العرب منتخب مصر حلمي طولان منتخب موريتانيا منتخب الكويت

