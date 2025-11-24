قائمة منتخب الإمارات لخوض في كأس العرب

أعلن كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قائمة الأبيض، المُشاركة في بطولة كأس العرب بقطر.

وتُقام بطولة كأس العرب في قطر، في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.



وجاءت قائمة الإمارات كالتالي:



حراسة المرمى: علي خصيف، خالد عيسى، حمد المقبالي

خط الدفاع: روبن فيليب، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، علاء الدين زهير، ساشا، ريتشارد أوكونور، ماركوس ميلوني، خالد الظحناني، علي صالح

خط الوسط: حارب عبدالله، عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر، ماجد راشد، يحيى الغساني، ولوان بيريرا

خط الهجوم: كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، محمد جمعة، سلطان عادل