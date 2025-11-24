قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بركان إثيوبيا يستيقظ بعد آلاف السنين| أعمدة رماد وصلت إلى 15 كيلومترًا.. فيديو
غياب دونجا 4 إلى 6 أسابيع.. ومشاركته في أمم أفريقيا مهددة
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمت إلى الإسلام بصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
رياضة

قائمة منتخب الإمارات لخوض في كأس العرب

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
القسم الرياضي

أعلن كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قائمة الأبيض، المُشاركة في بطولة كأس العرب بقطر.
وتُقام بطولة كأس العرب في قطر، في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.


وجاءت قائمة الإمارات كالتالي:


حراسة المرمى: علي خصيف، خالد عيسى، حمد المقبالي
خط الدفاع: روبن فيليب، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، علاء الدين زهير، ساشا، ريتشارد أوكونور، ماركوس ميلوني، خالد الظحناني، علي صالح
خط الوسط: حارب عبدالله، عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر، ماجد راشد، يحيى الغساني، ولوان بيريرا
خط الهجوم: كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، محمد جمعة، سلطان عادل

الإمارات كأس العرب كوزمين أولاريو

