الغندور يكشف أسباب عدم مشاركة لاعبي بيراميدز في بطولة كأس العرب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أسباب عدم مشاركة اي لاعب من نادي بيراميدز في بطولة كأس العرب، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"لن يشارك اي لاعب في بطولة العرب من بيراميدز و ده بسبب الدوري المصري و كأس التحدي اللي يوم ١٣ ديسمبر ولو كسب هيلعب مع باريس جيرمان يوم ١٧ في قطر بس يا تري كابتن حسام حسن هيرضي يسيبهم وخصوصا اننا عندنا اول ماتش في كأس الامم يوم ٢٢".

في الوقت نفسه أشاد الإعلامي خالد الغندور بهاتريك احمد قطه لاعب بيراميدز في مباراة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" قطة جاب ثلاث اهداف هاتريك وتألق بصورة كبيرة جدا داخل الملعب بس إعلاميا خارج الملعب عادي جدا مافيش أي سبوت اعلامي واهتمام بلاعب بيجيب هاتريك في دوري ابطال افريقيا وده عيب اللي بيلعب في نادي مش جماهيري مش بياخد حقه.