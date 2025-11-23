بعد هاتريك قطة .. خالد الغندور : ده عيب اللي مش بيلعب في نادي جماهيري

أشاد الإعلامي خالد الغندور بهاتريك احمد قطه لاعب بيراميدز في مباراة امام ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" قطة جاب ثلاث اهداف هاتريك و تألق بصورة كبيرة جدا داخل الملعب بس إعلاميا خارج الملعب عادي جدا مافيش أي سبوت اعلامي و اهتمام بلاعب بيجيب هاتريك في دوري ابطال افريقيا و ده عيب اللي بيلعب في نادي مش جماهيري مش بياخد حقه



اكتسح بيراميدز ضيفه ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسجل أحمد عاطف قطة هاتريك لنادي بيراميدز فى الدقيقة 52، 57 ، 72 خلال الشوط الثاني من عمر المباراة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمد حمدي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - دودو الجباس