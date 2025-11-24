المشاركة مسئولية وطنية.. رئيس جامعة كفر الشيخ يدلي بصوته في انتخابات النواب

أدلى الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بصوته اليوم في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بالمحافظة، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة وعي يجب أن يتحلى بها كل مواطن حريص على دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في مصر.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن الانتخابات استحقاق دستوري يعكس قوة الدولة ووعي المواطنين، ومشاركتنا فيه واجب وطني قبل أن يكون حقًا دستوريًا.

وأكد حرص الجامعة على نشر ثقافة المشاركة المجتمعية بين الطلاب والعاملين، موضحاً أن المشاركة في الانتخابات إحدى صور الانتماء ودعم مؤسسات الدولة والمساهمة في استكمال مسيرة النهضة والتنمية.

كما أشار إلى أن العملية الانتخابية تشهد تنظيمًا متميزًا داخل لجان محافظة كفر الشيخ، مشيدًا بجهود القائمين على تنظيم الانتخابات وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

كما دعا رئيس جامعة كفر الشيخ، أفراد المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ممارسة دورهم الوطني والمشاركة الفعالة، مؤكداً أن كل صوت يعكس مسؤولية، وكل مشاركة تدعم استقرار الوطن وتعزز مسيرته نحو المستقبل.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تشهد منذ الساعات الأولى للانتخابات توافدًا من المواطنين وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.