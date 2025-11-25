قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمين البحوث الإسلامية: المشاركة في الانتخابات أمانة تستوجب قيام كل شخص بدوره للحفاظ على الوطن

أمين (البحوث الإسلاميَّة) يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النوَّاب 2025م
أمين (البحوث الإسلاميَّة) يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النوَّاب 2025م
شيماء جمال

أدلى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النوَّاب لعام 2025م، وذلك في لجنته الانتخابيَّة بالقاهرة، وسط أجواء اتَّسمت بالانضباط وإقبال المواطنين.

المشاركة في الانتخابات 

وأكَّد الدكتور الجندي،  عقب الإدلاء بصوته، أنَّ المشاركة في الاستحقاقات الانتخابيَّة واجبٌ وطنيٌّ، وأمانةٌ تستوجب على كلِّ مصري أن يؤدِّي دَوره في الحفاظ على الوطن ومؤسَّساته، مشيرًا إلى أنَّ الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي الشعب وثقته في مسار الدولة نحو الاستقرار والبناء.

وشدَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة ، على أنَّ المشاركة الواعية ركيزةٌ أساسيَّةٌ في دعم استقرار الوطن وتعزيز مسيرة بنائه، داعيًا جميع المواطنين إلى ممارسة حقِّهم الدستوري، والحرص على اختيار مَنْ يعبِّر عن آمالهم ويخدم الصَّالح العام.

