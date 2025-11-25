وكيل الأزهر بعد التصويت: أدعو للمشاركة بقوة في انتخابات النواب

شهدت مدرسة الطبري المتكاملة بمدينة الشروق قيام الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً أهمية المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الدستوري وما يمثله من دور أساسي في تشكيل مجلس يعبر عن إرادة المواطنين وطموحاتهم.

وقال الضويني، عقب الإدلاء بصوته، إنه على كل مواطن مسئولية وطنية تحتم عليه النزول والمشاركة، موجهاً رسالة واضحة للمتقاعسين بضرورة التحرك وعدم ترك الساحة لبائعي الأصوات، باعتبار أن المشاركة هي أقوى رد على أصحاب الشائعات والمشككين في نزاهة العملية الانتخابية.

وتطرق وكيل الأزهر إلى ما شهدته المرحلة الأولى من خروقات، مثنياً على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل معها بحزم وفي التوقيت المناسب، وهو ما أسهم ـ بحسب قوله ـ في إعادة الانضباط والالتزام لمسار العملية الانتخابية خلال المرحلة الثانية.

وشدد الضويني على أن واجب العرفان للرئيس السيسي يكون من خلال مشاركة كل فئات المجتمع من رجال ونساء وشباب، للمساهمة بفعالية في رسم ملامح مستقبل الوطن وتعزيز مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية.

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر