كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
وكيل الأزهر بعد التصويت: أدعو للمشاركة بقوة في انتخابات النواب

محمد عبد الرحمن الضويني
محمد عبد الرحمن الضويني
عبد الرحمن محمد

شهدت مدرسة الطبري المتكاملة بمدينة الشروق قيام الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً أهمية المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الدستوري وما يمثله من دور أساسي في تشكيل مجلس يعبر عن إرادة المواطنين وطموحاتهم.

وقال الضويني، عقب الإدلاء بصوته، إنه على كل مواطن مسئولية وطنية تحتم عليه النزول والمشاركة، موجهاً رسالة واضحة للمتقاعسين بضرورة التحرك وعدم ترك الساحة لبائعي الأصوات، باعتبار أن المشاركة هي أقوى رد على أصحاب الشائعات والمشككين في نزاهة العملية الانتخابية.

وتطرق وكيل الأزهر إلى ما شهدته المرحلة الأولى من خروقات، مثنياً على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل معها بحزم وفي التوقيت المناسب، وهو ما أسهم ـ بحسب قوله ـ في إعادة الانضباط والالتزام لمسار العملية الانتخابية خلال المرحلة الثانية.

وشدد الضويني على أن واجب العرفان للرئيس السيسي يكون من خلال مشاركة كل فئات المجتمع من رجال ونساء وشباب، للمساهمة بفعالية في رسم ملامح مستقبل الوطن وتعزيز مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية.

انتخابات النواب وكيل الأزهر محمد عبد الرحمن الضويني انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

