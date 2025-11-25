انطلاق عملية التصويت في مدينة الشروق وسط إقبال كثيف من الناخبين

انطلقت عملية التصويت في انتخابات النواب 2025 منذ قليل في لجان مدينة الشروق وسط إقبال كثيف من الناخبين أمام لجنة مدرسة الطبري الإعدادية وسط تأمين مكثف من رجال الأمن الذين حرصوا على توفير الانضباط ومنع أي تجاوزات أمام اللجان.

وتشمل هذه المرحلة 13 محافظة، جاءت تفاصيلها كالتالي:

1- القاهرة: تضم 19 دائرة انتخابية بها 205 مرشحين.

2- القليوبية: تضم 6 دوائر انتخابية يتنافس فيها 71 مرشحًا.

3- الدقهلية: تضم 10 دوائر انتخابية بها 288 مرشحًا.

4- الغربية: تضم 7 دوائر انتخابية يتواجد بها 140 مرشحًا.

5- المنوفية: تضم 6 دوائر انتخابية يتنافس فيها 125 مرشحًا.

6- كفر الشيخ: تضم 4 دوائر انتخابية بها 88 مرشحًا.

7- الشرقية: تضم 9 دوائر انتخابية بها 253 مرشحًا.

8- دمياط: تضم دائرتين انتخابيتين بهما 39 مرشحًا.

9- بورسعيد: تضم دائرتين انتخابيتين بـ20 مرشحًا.

10- الإسماعيلية: تضم 3 دوائر انتخابية بها 36 مرشحًا.

11- السويس: دائرة واحدة يتنافس بها 18 مرشحًا.

12- جنوب سيناء: دائرتان انتخابيتان يشملان 15 مرشحًا.

13- شمال سيناء: دائرتان انتخابيتان يتواجد بهما 12 مرشحًا.

وفيما يتعلق بنظام القائمة، خُصص له 142 مقعدًا في هذه المرحلة، حيث تقدمت قائمة واحدة فقط في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وتتكون من قائمة تضم 40 مرشحًا وأخرى تضم 102 مرشح.

أما الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية، فقد بدأت يوم الخميس 6 نوفمبر داخل المحافظات المعنية، وتوقفت يوم الخميس الماضي مع بدء فترة الصمت الانتخابي لإتاحة الوقت للناخبين لتحديد اختيارهم بهدوء قبل التوجه لصناديق الاقتراع.