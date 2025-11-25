اليوم الثاني.. فتح لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمدرسة قصر الدوبارة

فتحت لجان الاقتراع بمدرسة قصر الدوبارة بالقصر العيني أبوابها من صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الماراثون الانتخابي لمجلس النواب بالمرحلة الثانية، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وشهدت العملية الانتخابية تواجدا أمنيا مكثفا أمام اللجان الانتخابية حرصا على سلامة المواطنين.

وانطلقت امس أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل، والتي تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، كما يخوض 1316 مرشحا المنافسة على 141 مقعدا فرديا، إلى جانب قائمة واحدة في قطاعي نظام القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية، وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها فترة الصمت الدعائي التي يحظر خلالها القيام بأي أنشطة دعائية أو محاولات للتأثير على الناخبين أمام المقار الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروقات قد تصل إلى إبطال نتيجة اللجنة التي تشهد مخالفة.

وتجري الانتخابات وسط متابعة من بعثات دولية وإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بالإضافة إلى حضور منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام العربية والدولية.

فتح لجان مدرسة قصر الدوبارة

