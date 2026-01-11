مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا من الجولة 51 لـ 21 في الدوري

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية، بمواعيد الجولات من 15 لـ21 ببطولة الدوري بعد إجراء بعض التعديلات.

وجاءت المواعيد كالتالي:

الجولة 15 .. سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري .. 21 يناير .. ستاد هيئة قناة السويس .. 5 مساءً

الجولة 16 .. المصري وسيراميكا كليوباترا .. 28 يناير .. ستاد السويس الجديد .. 8 مساءً

الجولة 17 .. سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة .. 5 فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. 8 مساءً

الجولة 18 . بيراميدز وسيراميكا كليوباترا .. 20 فبراير .. ستاد الدفاع الجوي .. 9:30 مساءً

الجولة 19 .. سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي .. 24 فبراير .. ستاد هيئة قناة السويس .. 9:30 مساءً

الجولة 20 .. وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا .. 28 فبراير .. ستاد السلام .. 9:30 مساءً

الجولة 21 .. سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي .. 5 مارس .. ستاد هيئة قناة السويس .. 9:30 مساءً