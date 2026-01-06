تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتقرر استبعاد كريم نيدفيد للإصابة، ودخول محمد عادل للتشكيل الأساسي، مع تواجد محمد رضا على دكة البدلاء

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - عمر الجزار .

خط الوسط: أحمد بلحاج - إسلام عيسى - كريم نيدفيد - أيمن موكا - عمرو قلاوة .

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - أحمد هاني - إبراهيم محمد - محمد عادل - كريم الدبيس - محمد المغربي - سعد سمير - فريدي كوابلان - صديق أوجولا.