إنبي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا بثنائية في كأس الرابطة

حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ودخل إنبي اللقاء بقوة ونجح في تسجيل هدف مبكر أربك حسابات سيراميكا، حيث افتتح أحمد العجوز التسجيل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، مستغلًا ارتباك دفاع المنافس، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

وحافظ الفريق البترولي على تقدمه طوال الشوط الأول، وسط محاولات متكررة من سيراميكا للعودة في النتيجة، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد لإنبي وتألق خط الخلف حال دون تعديل النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد.

وشهدت المباراة تعديلًا اضطراريًا في صفوف سيراميكا كليوباترا قبل انطلاقها، بعدما تعرض كريم نيدفيد لإصابة خلال عمليات الإحماء، ليقرر المدير الفني علي ماهر استبعاده من التشكيل الأساسي، والدفع باللاعب محمد عادل بدلًا منه، مع ضم محمد رضا لقائمة البدلاء.

وفي الشوط الثاني، كثّف سيراميكا محاولاته الهجومية بحثًا عن التعادل، بينما اعتمد إنبي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، مستفيدًا من تقدمه المبكر وهدوء لاعبيه داخل الملعب.

وقبل صافرة النهاية، نجح إنبي في تأكيد تفوقه، بعدما سجل أحمد خليل الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقضي على آمال سيراميكا في العودة، ويحسم اللقاء بشكل رسمي لصالح الفريق البترولي.

