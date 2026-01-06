أمم إفريقيا | شوط أول سلبي بين الجزائر والكونغو بدور الـ 16

انتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا بالتعادل السلبي.

وشهدت أحداث الشوط الأول هدوء حذر بين المنتخبين دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي المنتخبين وإحراز هدف التقدم

وتأهل منتخب الجزائر من دور المجموعات بعد تحقيق الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط بفوز على السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، ما يزيد من قوتهم لتحقيق انتصار جديد في مشوار حلم تحقيق بطولة أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – أكسيل توانزيبي – صامويل موتوسامي – تشانسيل مبيمبا – جوريس كايمبي.

خط الوسط: ثيو بونجوندا – نجالايل موكاو – ميشاك إيليا.

خط الهجوم: نواه صاديكي – سيدريك باكامبو.

بينما جاء تشكيل الجزائر لمواجهة الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى : لوكا زيدان.

خط الدفاع : رفيق بلغالي - ريان أيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - ابراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز - محمد أمين عمورة - فارس الشايبي.