قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

اقتربت ملامح الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب عقب انتهاء عدد من مواجهات دور الـ16.

اقرأ أيضًا:

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

وأسفرت منافسات دور الـ16 عن تأهل ستة منتخبات إلى دور الثمانية.

وضمن منتخب مصر التاهل عقب الفوز امام بنين لربع نهائي أمم أفريقيا.



وكان منتخب السنغال أول المتأهلين عقب فوزه على السودان 3‑1.

بينما حجز منتخب مالي مقعده في ربع النهائي عقب التغلب على تونس بركلات الترجيح 3‑2.

وتأهل منتخب المغرب عقب الفوز أمام تنزانيا بهدف دون رد،

وحقق منتخب الكاميرون الفوز على جنوب أفريقيا 2‑1 في مواجهة قوية ضمن دور الـ16.

كما حقق منتخب نيجيريا فوزاً عريضًا على موزمبيق برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن تُستكمل باقي مواجهات دور الـ16 اليوم الثلاثاء، حيث تتنافس 4 منتخبات أخرى على البطاقات المتبقية لدور الثمانية.

وتُقام مباريات ربع النهائي يومي 9 و10 يناير الجاري.