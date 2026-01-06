ماريسكا يوجه رسالة وداع مؤثرة بعد إقالته من تشيلسي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أول ظهور له بعد رحيله عن منصبه، خرج الإيطالي إنزو ماريسكا بتصريحات علنية كاشفًا كواليس وداعه لتشيلسي، عقب قرار إدارة النادي بإقالته على خلفية تراجع النتائج خلال الموسم الجاري.

وشهدت فترة ماريسكا مع الفريق اللندني عدم استقرار فني، بعدما اكتفى تشيلسي بتحقيق 8 انتصارات فقط في الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب وجود خلافات مع إدارة النادي بشأن عدد من الملفات الفنية.

وعبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وجه ماريسكا رسالة وداع مؤثرة، أكد خلالها شعوره بالرضا بعد نهاية تجربته مع البلوز، مشيرًا إلى أنه يغادر وهو يحمل سلامًا داخليًا بعد العمل داخل نادٍ كبير بحجم تشيلسي.

وأكد المدرب الإيطالي أن رحلته مع الفريق بدأت من الأدوار التمهيدية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، معربًا عن امتنانه للجماهير التي ساندت الفريق طوال 18 شهرًا، وساهم دعمها في تحقيق عدة إنجازات، أبرزها التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، التتويج بدوري المؤتمر، وكأس العالم للأندية.

كما خص ماريسكا لاعبي الفريق بالشكر، مشيدًا بروحهم والتزامهم طوال الفترة التي قضاها داخل النادي، ومتمنيًا لهم التوفيق فيما تبقى من الموسم الحالي وخلال مسيرتهم المقبلة، قبل أن يختتم رسالته بتوجيه الشكر باسم عائلته لإدارة تشيلسي وجماهيره.

وفي سياق متصل، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعيين ليام روسينيور مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2032، ليبدأ مرحلة جديدة على رأس القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

