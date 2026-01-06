ضمن منافسات دور الـ 16..أول تعليق من محمد حمدي على إصابته

علق محمد حمدي نجم منتخب مصر ولاعب نادي بيراميدز علي أصابتة خلال مباراة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

و كتب محمد حمدي عبر ستوري إنستجرام :الحمد لله على كل شئ،إصابة محبطة في وقت صعب كان نفسي أكمل البطولة واكون موجود في الملعب مع المنتخب لنهاية البطولة واساهم في تحقيق البطوله لكن الحمد لله على كل شئ.

و تابع :وهكون موجود في ضهر زملائي في المنتخب ومشجع لهم مع جمهورنا العظيم.

و أختتم :شكرا لكل الدعم اللي شوفته منكم من امبارح وان شاء الله العودة قريبا أقوى والاهم أننا نفرح بمنتخب مصر ونفرح جمهورنا.

ويتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تكاليف علاج محمد حمدي، لاعب نادي بيراميدز، وإجراء العملية الجراحية اللازمة له، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.



إصابة محمد حمدي

وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي، ما يستدعي تدخلاً جراحيًا وبرنامجًا علاجيًا وتأهيليًا يمتد لفترة طويلة، على أن يتكفل اتحاد الكرة بكامل التكاليف باعتبار الإصابة حدثت خلال تمثيله المنتخب الوطني.

مواجهة بنين

وجاءت إصابة محمد حمدي خلال مباراة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في لقاء شهد ندية كبيرة وامتد إلى الأشواط الإضافية.

فوز منتخب مصر

ونجح منتخب مصر في حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحسم الفراعنة اللقاء في الشوط الإضافي الأول.