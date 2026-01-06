قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة مستعدة لمختلف السيناريوهات لضمان حماية مصالحنا الوطنية
رايح يدفع إيجار البيت | مصرع شاب على يد 4 أشخاص في مدينة بدر لسبب صادم
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد
ماريسكا يوجه رسالة وداع مؤثرة بعد إقالته من تشيلسي
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى نادي الزمالك لنقابة الصحفيين
بعد مد فترة التقديم .. من المستحق للحصول على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديم؟
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
رياضة

ضمن منافسات دور الـ 16..أول تعليق من محمد حمدي على إصابته

محمد حمدي
محمد حمدي
ميرنا محمود

علق  محمد حمدي نجم منتخب مصر ولاعب نادي بيراميدز علي أصابتة خلال مباراة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

و كتب محمد حمدي عبر ستوري إنستجرام :الحمد لله على كل شئ،إصابة محبطة في وقت صعب كان نفسي أكمل البطولة واكون موجود في الملعب مع المنتخب لنهاية البطولة واساهم في تحقيق البطوله لكن الحمد لله على كل شئ.

و تابع :وهكون موجود في ضهر زملائي في المنتخب ومشجع لهم مع جمهورنا العظيم.

و أختتم :شكرا لكل الدعم اللي شوفته منكم من امبارح وان شاء الله العودة قريبا أقوى والاهم أننا نفرح بمنتخب مصر ونفرح جمهورنا.

ويتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تكاليف علاج محمد حمدي، لاعب نادي بيراميدز، وإجراء العملية الجراحية اللازمة له، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.


إصابة محمد حمدي
وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي، ما يستدعي تدخلاً جراحيًا وبرنامجًا علاجيًا وتأهيليًا يمتد لفترة طويلة، على أن يتكفل اتحاد الكرة بكامل التكاليف باعتبار الإصابة حدثت خلال تمثيله المنتخب الوطني.

مواجهة بنين
وجاءت إصابة محمد حمدي خلال مباراة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في لقاء شهد ندية كبيرة وامتد إلى الأشواط الإضافية.

فوز منتخب مصر
ونجح منتخب مصر في حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحسم الفراعنة اللقاء في الشوط الإضافي الأول.

