الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يكثف تحركاته لاستكمال إجراءات تأشيرة ألمانيا لمحمد حمدي .. تفاصيل

محمد حمدي
محمد حمدي
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام  عن تكثيف اتحاد الكرة تحركاته لاستكمال إجراءات تأشيرة السفر إلى ألمانيا لمحمد حمدي تمهيدًا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اتحاد الكرة يكثف تحركاته لاستكمال إجراءات تأشيرة السفر إلى ألمانيا لمحمد حمدي تمهيدًا لإجراء جراحة الرباط الصليبي ".

يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تكاليف علاج محمد حمدي، لاعب نادي بيراميدز، وإجراء العملية الجراحية اللازمة له، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.


إصابة محمد حمدي
وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي، ما يستدعي تدخلاً جراحيًا وبرنامجًا علاجيًا وتأهيليًا يمتد لفترة طويلة، على أن يتكفل اتحاد الكرة بكامل التكاليف باعتبار الإصابة حدثت خلال تمثيله المنتخب الوطني.

مواجهة بنين
وجاءت إصابة محمد حمدي خلال مباراة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في لقاء شهد ندية كبيرة وامتد إلى الأشواط الإضافية.

فوز منتخب مصر
ونجح منتخب مصر في حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحسم الفراعنة اللقاء في الشوط الإضافي الأول.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 97 من عمر المباراة، ليمنح الفراعنة التقدم، قبل أن يعزز محمد صلاح النتيجة بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا عبور المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يخضع محمد حمدي خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد العملية الجراحية، تمهيدًا لبدء مرحلة العلاج والتأهيل، على أمل عودته للملاعب بعد التعافي الكامل، وسط دعم كامل من اتحاد الكرة والجهاز الطبي للمنتخب.

