كأس الرابطة| إنبي يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الشوط الأول

أنهى فريق إنبي الشوط الأول متقدما على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس الرابطة على ملعب بتروسبورت.

وتقدم إنبي بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق أحمد العجوز ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تعديلًا اضطراريًا على تشكيل الفريق لمباراة إنبي في كأس الرابطة.

وبحسب ما أعلنه نادي سيراميكا كليوباترا تقرر استبعاد كريم نيدفيد من التشكيل الأساسي لسيراميكا خلال اللقاء، بعد تعرض اللاعب لإصابة خلال تدريبات الإحماء قبل اللقاء.

وقرر علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، الدفع باللاعب محمد عادل بدلا من كريم نيدفيد في تشكيل سيراميكا الأساسي للقاء، مع ضم اللاعب محمد رضا إلى بدلاء الفريق في اللقاء.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - عمر الجزار.

خط الوسط: أحمد بلحاج - إسلام عيسى - محمد عادل - أيمن موكا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا كل من:

محمد طارق - أحمد هاني - إبراهيم محمد - محمد رضا - كريم الدبيس - محمد المغربي - سعد سمير - فريدي كوابلان - صديق أوجولا.