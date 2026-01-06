قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
ترامب يعلن فائضا بـ39 مليار دولار .. ويصف الجيش الأمريكي بـ الأقوى في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كأس الرابطة| إنبي يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الشوط الأول

محمد سمير

أنهى فريق إنبي الشوط الأول متقدما على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس الرابطة على ملعب بتروسبورت.

وتقدم إنبي بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق أحمد العجوز ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تعديلًا اضطراريًا على تشكيل الفريق لمباراة إنبي في كأس الرابطة.

وبحسب ما أعلنه نادي سيراميكا كليوباترا تقرر استبعاد كريم نيدفيد من التشكيل الأساسي لسيراميكا خلال اللقاء، بعد تعرض اللاعب لإصابة خلال تدريبات الإحماء قبل اللقاء.

وقرر علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، الدفع باللاعب محمد عادل بدلا من كريم نيدفيد في تشكيل سيراميكا الأساسي للقاء، مع ضم اللاعب محمد رضا إلى بدلاء الفريق في اللقاء.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - عمر الجزار.

خط الوسط: أحمد بلحاج - إسلام عيسى - محمد عادل -  أيمن موكا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا كل من:
محمد طارق - أحمد هاني - إبراهيم محمد   - محمد رضا - كريم الدبيس - محمد المغربي - سعد سمير - فريدي كوابلان - صديق أوجولا.

