سيراميكا كليوباترا يسعى للعودة للانتصارات أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على منافسه إنبي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر.

ويسعي علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز والحفاظ على أمله في المنافسة على اللقب المفضل له حيث سبق وحقق البطولة ثلاث مرات سابقة.

ويحاول نادي انبي تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة.

ويحتل نادي انبي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط فيما جء فريق سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 3 نقاط.

حكام مباراة سيراميكا وإنبي

ويدير اللقاء تحكيميا كل من صبحي العمراوي حكم ساحة ويعاونه كلا من عمر فتحي مساعد أول ومحمد القاضي مساعد ثان ومحمد عبدالعليم حكم رابع وعلى تقنية الفيديو أحمد جابر حكم فيديو وعمرو السيد حكم مساعد فيديو