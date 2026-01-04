ليست المرة الأولي .. فاركو يشكو حكم مباراته الأخيرة أمام سيراميكا

يجهز مسئولو نادي فاركو، شكوى رسمية ضد الحكم حمادة القلاوي، الذي أدار مباراته الأخيرة أمام سيراميكا بالجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس عاصمة مصر والتي خسرها الفريق البرتقالي بهدفين مقابل هدف.

وتعد هذه ليست المرة الأولي التي يشكو فيها نادي فاركو ، الحكم حمادة القلاوى فلقد سبق وقدم النادي البرتقالي شكوي في سبتمبر 2025 ضد القلاوي الذي أدار وقتها مباراة فاركو أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل السلبي، في لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

كما تعرض حمادة القلاوى للإيقاف من لجنة الحكام باتحاد الكرة في وقت سابق علي خلفية أخطاءه في مباراتي فاركو ضد المصري البورسعيدي والزمالك وهو ما دفعه للتعليق علي قرار إيقافه عبر حسابه علي فيس بوك قائلا :"حسبي الله ونعم الوكيل"

ويطالب مسؤولي فاركو مجددا خلال الشكوي بضرورة إبعاد حمادة القلاوي عن إدارة مبارياته المقبلة بسبب كثرة الأخطاء التي وقع فيها خلال كل المباريات التي أدارها للفريق البرتقالي فضلا عن قيامه بتقدير تقرير تسبب في إيقاف أحمد خطاب المدير الفني لفاركو ثلاثة مباريات .

ويري نادي فاركو أن حمادة القلاوي يتجاهل احتساب بعض القرارات لصالح النادي البرتقالي رغم وضوح اللعبة في كل مناسبة خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فاركو للظلم بسبب القلاوي.