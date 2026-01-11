استقالة عماد خميس مدير العلاقات العامة لاتحاد الملاكمة

تقدم الدكتور عماد خميس مدير إدراة العلاقات العامة والإعلام باتحاد الملاكمة ، باستقالته من منصبه .

وكتب خميس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: السيد رئيس الاتحاد المصري للملاكمة .. السادة الأعضاء واللجان: أسرة الملاكمة المصرية تحياتي وتقديري .

وأضاف : “ أتقدم لسيادتكم باستقالتي من منصبي مدير إدراة العلاقات العامة والاعلام بالاتحاد ، وقد سبق إعلانها للسيد رئيس الاتحاد منذ أيام ”نظرا لظروف تمر بها الملاكمة، نتمنى انتهائها سريعا"، متمنيا لسيادتكم جميعا كل التوفيق والنجاح الدائم في تحقيق آمال ومطالب أسرة الملاكمة.

وتابع: “إن شاء الله دعمي وعلمي وقلمي للملاكمة وأبطالها دائماً ”.