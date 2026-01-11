قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
رياضة

استقالة عماد خميس مدير العلاقات العامة لاتحاد الملاكمة

ياسمين تيسير

تقدم الدكتور عماد خميس مدير إدراة العلاقات العامة والإعلام باتحاد الملاكمة ، باستقالته من منصبه .

وكتب خميس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: السيد رئيس الاتحاد المصري للملاكمة .. السادة الأعضاء واللجان: أسرة الملاكمة المصرية تحياتي وتقديري .

وأضاف : “ أتقدم لسيادتكم باستقالتي من منصبي مدير إدراة العلاقات العامة والاعلام بالاتحاد ، وقد سبق إعلانها للسيد رئيس الاتحاد منذ أيام ”نظرا لظروف تمر بها الملاكمة، نتمنى انتهائها سريعا"، متمنيا لسيادتكم جميعا كل التوفيق والنجاح الدائم في تحقيق آمال ومطالب أسرة الملاكمة.

وتابع: “إن شاء الله دعمي وعلمي وقلمي للملاكمة وأبطالها دائماً ”.

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

شيخ الأزهر

الإمام الأكبر يعزي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وفاة والدته

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ينعى هدى درويش عميد كلية الدراسات الآسيوية سابقا بالزقازيق

الصلاة

هل صلاة المراهقين لإرضاء الوالدين مقبولة؟.. أمين الإفتاء: العبادة تؤدى لمرضاة الله وحده

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

