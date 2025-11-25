قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
أخبار البلد

باليوم الثاني .. بدء توافد الناخبين على لجنة الشهيد رائد طيار محمد جمال عبدالعزيز بالمنيل

بدء توافد الناخبين على لجنة الشهيد رائد طيار محمد جمال عبدالعزيز بالمنيل
بدء توافد الناخبين على لجنة الشهيد رائد طيار محمد جمال عبدالعزيز بالمنيل
محمود عبد القادر

شهدت لجنة الشهيد رائد طيار محمد جمال عبدالعزيز بمنطقة المنيل توافدا مستمرا للناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرص المواطنون من مختلف الفئات العمرية على الحضور للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء تنظيمية هادئة.

وتواجدت قوات التأمين أمام ومحيط اللجنة لضمان سهولة دخول الناخبين وخروجهم، فيما ساهم متطوعو المجتمع المدني في إرشاد كبار السن وذوي الهمم، وتسهيل عملية التصويت داخل اللجنة.

وانطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات في الداخل اليوم، وتستمر على مدى يومين تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وبمتابعة واسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية. وتشمل هذه المرحلة 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويحق لنحو 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه المرحلة عبر 5287 لجنة اقتراع فرعية موزعة على 73 دائرة انتخابية، فيما يتنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة واحدة ضمن نظام القوائم.

وتبدأ عمليات التصويت يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، برئاسة مستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية داخل اللجان الفرعية.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على الالتزام بضوابط الدعاية، خاصة فترة الصمت الدعائي، محذرة من أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أمام اللجان، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروقات قد تصل إلى إبطال اللجنة المخالفة.

وقدمت الهيئة عددًا من التيسيرات لتسهيل مشاركة المواطنين، ومنها تخصيص أغلب اللجان في الطوابق الأرضية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية مزودة برمز الاستجابة السريع “QR”، إلى جانب بطاقات اقتراع بلغة الإشارة وبطريقة “برايل” لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

وتجري العملية الانتخابية تحت متابعة من بعثات دولية عدة، أبرزها جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

لجنة الشهيد رائد طيار محمد جمال عبدالعزيز منطقة المنيل ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية الهيئة الوطنية للانتخابات

الدكتورة عايدة عطية
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
