الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

فتح اللجان وانطلاق عملية التصويت فى ثانى أيام انتخابات مجلس النواب 2025 بمدينة نصر

مدرسة الشهيد حسام حمزة مدينة نصر
مدرسة الشهيد حسام حمزة مدينة نصر
شيماء عبد المنعم

انطلقت اليوم الثلاثاء انتخابات اليوم الثاني من مجلس النواب لعام 2025، حيث تجمع الناخبون في تمام التاسعة صباحا أمام مدرسة الشهيد حسام حمزة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لإدلاء بأصواتهم، وسط استنفار أمني وتنظيم جيد.

انطلاق التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وقد بدأت أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل، والتي تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، صباح أمس الاثنين.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، كما يخوض 1316 مرشحا المنافسة على 141 مقعدا فرديا، إلى جانب قائمة واحدة في قطاعي نظام القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية، وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها فترة الصمت الدعائي التي يحظر خلالها القيام بأي أنشطة دعائية أو محاولات للتأثير على الناخبين أمام المقار الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروقات قد تصل إلى إبطال نتيجة اللجنة التي تشهد مخالفة.


ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

