استسلم لوساوس شيطانية| ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهمين بإنهاء حياة صديقهم بالطالبية

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها في القضية رقم 18563 لسنة 2024 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 6374 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الخولي وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبدالله عبدالروؤف.

وقالت المحكمة، أن المتهم الأول "محمود.هـ" كان قد تعرّف على المجني عليه «معاوية.م» عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشأت بينهما علاقة صداقة، دعاه المجني عليه إلى مسكنه إلا أن المتهم الأول استسلم لوساوس شيطانية دفعته للتفكير في قتل صديقه وسرقته، فعرض فكرة قتل المجني عليه وسرقته على المتهم الثاني "جمعه.ت" فوافقه الأخير، وشرعا في وضع خطة محكمة لاستدراج المجني عليه داخل مسكنه والانفراد به.

وتابعت حيثيات المحكمة ، أن المتهمين توجها إلى شقة المجني عليه بعد تجهيز زجاجتين كبيرتين لاستخدامهما في الاعتداء، وبمجرد دخولهما، عاجل المتهم الأول المجني عليه بضربة بزجاجة على رأسه أسقطته أرضًا، ثم جلس المتهم الثاني فوقه وانتزع حزام بنطاله وسلمه للأول، الذي استخدمه في خنق المجني عليه حتى أزهق روحه، ثم جرّه على الأرض بالحزام للتأكد من وفاته، كما أن المتهمين سرقا هواتف المجني عليه ومبلغًا ماليًا وساعة يد وبعض ملابسه، وارتديا جزءًا منها قبل أن يلوذا بالفرار، تاركين ملابسهما الملطخة بالدماء داخل الشقة.

وكشفت المحكمة، أن المتهمين الأول والثاني التقيا بالمتهم الثالث "مؤيد.ح" عقب الجريمة، وأخبراه بما حدث، كما باعا له أحد الهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليه.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتجت عن أسفكسيا الخنق بسبب الضغط على العنق، كما أظهرت الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية للدماء داخل الشقة مع بصمة المجني عليه.

وتبين من تفريغ الذاكرة الوميضية المصاحبة للأحراز وجود مقاطع تُظهر المتهمين يصعدان إلى شقة المجني عليه ثم يغادرانها وحدهما، وقد بدّلا ملابسهما بملابس تعود للمجني عليه.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول أقر تفصيليًا أمام النيابة بارتكاب الجريمة، وكذلك المتهم الثاني، إلا أنه عاد وأنكر ما نُسب إليه خلال جلسة المحاكمة، وهو ما لم تطمئن له المحكمة في ضوء باقي الأدلة.