قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
حمزة شعيب

حقق فريق بيراميدز انتصارًا ثمينًا على المقاولون العرب في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يحصد 3 نقاط ويرتقي للوصافة

قدّم بيراميدز أداءً قويًا مكّنه من حسم اللقاء، ليضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده ويرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مواصلًا مطاردة المتصدر سيراميكا كليوباترا.

 

وفي الجولة نفسها، واصل فريق سيراميكا كليوباترا تصدره للمسابقة بعد فوزه الصعب على بتروجيت بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب.

مراكز الأهلي والزمالك بعد مباريات الجولة

  • يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 12 مباراة.
  • يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 12 مباراة.
  • بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات ليصبح وصيفًا للمسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

  1. سيراميكا كليوباترا – 29 نقطة (13 مباراة)
  2. بيراميدز – 23 نقطة (10 مباريات)
  3. الأهلي – 23 نقطة (12 مباراة)
  4. الزمالك – 22 نقطة (12 مباراة)
  5. المصري – 20 نقطة (12 مباراة)
  6. وادي دجلة – 20 نقطة (13 مباراة)
  7. زد إف سي – 20 نقطة (14 مباراة)
  8. إنبي – 19 نقطة (12 مباراة)
  9. بتروجيت – 18 نقطة (13 مباراة)
  10. الجونة – 18 نقطة (13 مباراة)
  11. البنك الأهلي – 17 نقطة (13 مباراة)
  12. مودرن سبورت – 17 نقطة (13 مباراة)
  13. غزل المحلة – 16 نقطة (13 مباراة)
  14. سموحة – 13 نقطة (13 مباراة)
  15. حرس الحدود – 13 نقطة (13 مباراة)
  16. فاركو – 12 نقطة (12 مباراة)
  17. المقاولون العرب – 10 نقاط (13 مباراة)
  18. الإسماعيلي – 10 نقاط (13 مباراة)
  19. طلائع الجيش – 10 نقاط (13 مباراة)
  20. الاتحاد السكندري – 8 نقاط (12 مباراة)
  21. كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط (12 مباراة)
بيراميدز المقاولون العرب الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

أسامة ربيع

بعد عودة «ميرسك» للعبور من قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف تفاصيل الاتفاق

الانتخابات

متابعة من منظمة دولية مشيدة بانتخابات النواب: مشاركة النساء أمر ممتاز ولم نرصد مخالفات

الداعية الإسلامية نورهان الشيخ

بعد نجاح روح ومع المصطفى .. نورهان الشيخ تطل ببرنامج قصة من نور على النهار

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد