حقق فريق بيراميدز انتصارًا ثمينًا على المقاولون العرب في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يحصد 3 نقاط ويرتقي للوصافة

قدّم بيراميدز أداءً قويًا مكّنه من حسم اللقاء، ليضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده ويرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مواصلًا مطاردة المتصدر سيراميكا كليوباترا.

وفي الجولة نفسها، واصل فريق سيراميكا كليوباترا تصدره للمسابقة بعد فوزه الصعب على بتروجيت بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب.

مراكز الأهلي والزمالك بعد مباريات الجولة

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 12 مباراة.

يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 12 مباراة.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات ليصبح وصيفًا للمسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب