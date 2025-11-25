الغندور يفجر مفاجأة بشأن احتراف إمام عاشور بالدوري الأمريكي

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور المحتملة لأحد إلاندية بالدوري الأمريكي.

و كتب الغندور عبر فيسبوك : إمام عاشور ووكيله آدم وطني أبديا موافقتهما على عرض الاحتراف للدوري الأمريكي.



و تابع :هناك احتمالية كبيرة بأن يكون العرض عبارة عن إعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء مقابل مبلغ مالي يُتفق عليه.



و أضاف :بنسبة كبيرة النادي هو نيويورك ريد بولز وهو أحد أندية الدوري الأمريكي.



و أستكمل :النادي الأمريكي يقدم إغراءات مادية كبيرة للاعب براتب يتخطى ضعف ما يتقاضاه مع الأهلي.

من ضمن الإغراءات حصول إمام عاشور على الجنسية الأمريكية حال الموافقة على الانتقال بشكل نهائي.

تجديد عقد إمام عاشور

وكان قد كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تفاصيل عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب إمام عاشور بشأن تعديل عقده.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 1 إن الجلسة مع اللاعب بعد كأس العالم لم تكن معقدة، مؤكدًا أن عاشور لاعب منضبط على المستوى الفني، وأن النادي سعيد بعودته لأنه يمثل إضافة قوية للفريق.

وأوضح أنه استمع لوجهة نظر اللاعب ونقلها كاملة إلى إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الأمر في النهاية يتعلق بالعقد القائم بين الطرفين.

وأضاف يوسف أن الأهلي يتعامل باحترام مع وكيل اللاعب آدم وطني، إلا أن النادي قرر وقف التعامل معه بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها مسيئة وغير دقيقة بحق الأهلي، خصوصًا ما يتعلق بالتشكيك في احترافيته واحترامه للعقود.