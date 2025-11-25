التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، وعلى رأسها مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة وأبراج العلمين وتدشين القطار الكهربائي الخفيف، مثمنًا قرارات زيادة الاستثمارات الصينية، لاسيما بمنطقة "تيدا" الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا بتعاون الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر، وغيرها من المجالات التي أسهمت في دفع العلاقات الثنائية قدماً.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، مع مو هونج نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني"، ورئيس "مجموعة الصداقة الصينية الإفريقية بالمجلس"، والوفد المرافق له، وذلك بحضور ليو ليتشانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والسفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.

ورحّب رئيس الوزراء بمو هونج والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين.. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956، منوها بأن البلدين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على موقف مصر الثابت إزاء رفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للصين، والتزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة"، مُعربا عن تقديره لدعم الصين لحق مصر المشروع في حماية أمنها المائي.

وقال: "إن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تم الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014 مع أول زيارة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين"، مشيرًا إلى أن البلدين احتفلا العام الماضي بالذكرى الـ10 لهذه الشراكة.

وأعرب عن تقديره لما تم خلال الفترة الماضية من تبادل للزيارات البرلمانية والحزبية على أعلى مستوى، ومن بينها زيارة رئيس مجلس النواب المصري إلى الصين في أغسطس 2024، وزيارة لي شوليه رئيس دائرة الإعلام وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى مصر في يوليو 2024.

وقدّم رئيس الوزراء التهنئة للصين على نجاح انعقاد الجلسة العامة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي، والتي كان من أهم مخرجاتها اعتماد التوصيات الخاصة بالخطة الخمسية الـ15 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أعرب عن تمنياته للحكومة والشعب الصيني بدوام تحقيق الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات.

وأعرب كذلك عن تقديره لحفاوة استقبال الجانب الصيني له خلال زيارته الأخيرة إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة "تيانجين" الصينية، وكذا تقديره لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر في يوليو 2025، وما مثلته هذه الزيارة من اهتمام صيني رفيع بتعزيز العلاقات مع مصر.

وأضاف: "نُولي أهمية كبرى للشركات الصينية التي تتعاون معنا في تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لنا، ومستعدون لتقديم جميع صور الدعم الممكنة للشركات الصينية التي يمكنها الاستفادة من السوق المصرية كبوابة للقارة الإفريقية، وكذلك للدول العربية والاتحاد الأوروبي".

ولفت مدبولي إلى أن السوق المصرية تحظى بفرص استثمارية واعدة في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتصنيع السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية ومدخلات إنتاج الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وأبراج الرياح.

وخلال الاجتماع، وجّه مو هونج الشكر لرئيس الوزراء على عقد هذا الاجتماع رغم انشغاله وعودته اليوم إلى مصر بعد مشاركته في أعمال مجموعة العشرين (G20) في جنوب إفريقيا والقمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها أنجولا.. ونقل مو هونج تحيات نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إلى رئيس الوزراء، مُعربًا عن اعتزازه بالصداقة التي تجمع بينهما.

وأكد أن مصر والصين تربطهما صداقة استراتيجية تعززت باللقاءات التي جمعت رئيسا البلدين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات أثمرت عن العديد من التفاهمات والتوافقات المهمة، وأن زيارته الحالية إلى مصر تُعد جزءًا من تنفيذ ما تم التوافق عليه بين زعيمي البلدين.

ونوه إلى اهتمامه بالعمل على ترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين مصر والصين، مثمنا اهتمام مصر البالغ بتعميق العلاقات مع الصين، قائلًا: "نحن على استعداد للعمل مع الجانب المصري لبناء علاقات أكثر حيوية".

كما أعرب عن تقديره لدعم الدولة المصرية لمبدأ "الصين الواحدة"، مُؤكدًا كذلك دعم بلاده للحفاظ على السيادة الوطنية للدولة المصرية ورفضها لتدخل أي طرف في شئونها الداخلية.

وأعرب أيضا عن تطلعه لمشاركة مصر في القمة العربية الصينية، التي ستستضيفها بكين العام المقبل، منوها إلى تطلعه للتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، لاسيما في ضوء المزايا الكثيرة التي تحظى بها الدولة المصرية، وأن مصر لديها مساحات من الأراضي الشاسعة، وطاقات سكانية كبيرة.

وشدد على الجهود المصرية للنهوض بالاقتصاد، وحرصه على مشاركة الصين لمصر في المزيد من الفرص التنموية، مضيفا: "نحرص على تحقيق مواءمة بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية مصر 2030، ونحن على استعداد للتعاون مع مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة".

ووجّه نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني" الدعوة إلى مصر للانضمام إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس الصيني بشأن الإعفاء الجمركي لصادرات 53 دولة إفريقية إلى الصين.