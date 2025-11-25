عقوبات فيفا ضد كريستيانو رونالدو بعد طرده أمام أيرلندا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا العقوبات الموقعة على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، عقب طرده خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب البرتغالي قد واجه نظيره الأيرلندي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، وشهدت الدقيقة 61 حصول رونالدو على بطاقة حمراء مباشرة، بعد اعتدائه بالكوع على أحد لاعبي أيرلندا دون كرة. وجاء القرار بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت المخالفة.

وبسبب الطرد، غاب رونالدو عن المباراة التالية أمام أرمينيا، والتي حسمها المنتخب البرتغالي بنتيجة كبيرة 9–1.

وأقرت لجنة الانضباط في فيفا إيقاف اللاعب مباراة واحدة – تم تنفيذها بالفعل أمام أرمينيا – إضافة إلى إيقاف لمباراتين إضافيتين مع إيقاف التنفيذ، على أن يسقط القرار بشرط التزام اللاعب وعدم ارتكاب أي مخالفات تأديبية جديدة.

وبناءً عليه، سيكون رونالدو مؤهلًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب البرتغال في كأس العالم 2026، ما لم يتعرض لأي عقوبة أخرى قبل البطولة.

يُذكر أن بطاقة الطرد المباشرة أمام أيرلندا يوم 13 نوفمبر كانت الأولى لرونالدو مع المنتخب في 226 مباراة دولية خاضها على مدار مسيرته.