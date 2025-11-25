معلومات الوزراء والقوميُّ للسكانِ يوقعان اتفاق تعاون لمعالجةِ القضايا الخاصةِ بالسكانِ

وَقَّعَ المجلسِ القوميِّ للسكانِ، ومركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرارِ بمجلس الوزراء، اتِّفاقَ تعاونٍ بهدف دعمِ جهودِ الدولةِ المصريةِ لمعالجةِ القضايا الخاصةِ بالسكانِ وتحسينِ الخصائصِ السكانيةِ، لا سيَّما فيما يتعلَّقُ بتوثيقِ وتقييمِ أثرِ المبادرةِ الرئاسيةِ "الألفِ يومٍ ذهبيةٍ"، وذلك بحضورِ كلٍّ مِن الأستاذةِ الدكتورةِ عبلةَ الألفي نائبِ وزيرِ الصحةِ والسكانِ لشؤونِ السكانِ والتنميةِ رئيسِ المجلسِ القوميِّ للسكانِ، والدكتورِ أسامةَ الجوهريِّ مساعدِ رئيسِ مجلس الوزراءِ رئيسِ مركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرارِ، وبمشاركةِ وفودٍ فنيةٍ من الجانبينِ.

وأشارتِ الدكتورةُ عبلةُ الألفي، إلى أهميةِ التعاونِ مع مركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرارِ، في مجال توثيقُ جهودِ الدولةِ المصريةِ لتنفيذِ مبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ التي تستهدفُ تحسينَ صحةِ الأمهاتِ والأطفالِ حديثي الولادةِ، والتي تُعَدُّ تجربةً رائدةً عالميًّا بشهادةِ العديدِ من المختصينَ حولَ العالمِ، مشيرةً إلى بدءِ مصرَ في نقلِ تجربتِها في مجالِ تنفيذِ هذه المبادرةِ إلى عددٍ من الدولِ العربيةِ.

وأوضحت "الألفي"، أن جهودِ التعاونِ بينَ الطرفينِ ستركز خلالَ الفترةِ المقبلةِ على إعدادِ إسهاماتٍ بحثيةٍ مرموقةٍ تُنشرُ دوليًّا، وتوثِّقُ الفكرَ الخاصَّ بالمبادرةِ وتجربةَ مصرَ على صعيدِ تنفيذِها والنتائجِ التنمويةِ التي نتجت عن تطبيقِها والداعمةِ للقضيةِ السكانيةِ. ولفتت في هذا السياقِ إلى أهميةِ وجودِ تقديراتٍ سكانيةٍ في مصرَ حتى عامِ 2075 و2100، حيثُ سيظهرُ المدى الزمنيُّ الممتدُّ إلى أُفُقِ تلكَ السنواتِ الأثرُ الكاملُ لتطبيقِ مبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ والتي يؤكدُ العديدُ من الخبراءِ الدوليينَ نجاحَها في التعاملِ مع القضيةِ السكانيةِ في مصر وتفادي ظاهرةِ تشيخِ السكانِ.

كما أشارتْ إلى التعاونِ المستقبليِّ مع مركز المعلومات لأتمتةِ الدليلِ التشغيليِّ التعليميِّ لمراكزِ الرعايةِ الأوليةِ لما لذلك من أهميةٍ كبيرةٍ على صعيدِ الارتقاءِ بالخدماتِ الصحيةِ، حيثُ يُعتبرُ الدليلُ إنجازًا مهمًّا لتفعيلِ الرعايةِ الصحيةِ الأوليةِ، مشيرة إلى التعاونِ الوثيقِ بينَ المجلسِ القوميِّ للسكانِ ومركزِ المعلومات في تنفيذِ الخطةِ البحثيةِ للمجلسِ، مؤكدةً تطلعَها للمزيدِ من النجاحاتِ المشتركةِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ.

وفي هذا السياقِ، أشارَ الدكتورُ أسامةُ الجوهريُّ، مساعدُ رئيسِ مجلس الوزراءِ، رئيسُ المركزِ، إلى أنَّ عقدَ هذا الاتفاقِ يُجَسِّدُ استمرارَ التعاونِ البنَّاءِ بينَ المجلسِ القوميِّ للسكانِ ومركزِ المعلوماتِ، ويأتي في إطارِ موافقةِ الدكتورِ خالدِ عبدِ الغفارِ، نائبِ رئيسِ الوزراءِ للتنميةِ البشريةِ وزيرِ الصحةِ والسكانِ، على توقيعِ بروتوكولِ تعاونٍ مشتركٍ بينَ الجانبينِ لمدةِ ثلاثِ سنواتٍ لتنفيذِ العديدِ من المخرجاتِ المتكاملةِ.

وأوضحَ "الجوهري"، أنَّ العامَ الأولَ من التعاونِ بينَ الجانبينِ شهدَ تنفيذَ خطةٍ بحثيةٍ متكاملةٍ، ركَّزت على تنفيذِ العديدِ من الأنشطةِ البحثيةِ لدعمِ الخطةِ العاجلةِ لاستراتيجيةِ السكانِ والتنميةِ، وتوثيقِ وقياسِ الأثرِ الصحيِّ والاقتصاديِّ والاجتماعيِّ لمبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ، من أهمِّها إعدادُ عددٍ من التقاريرِ والدراساتِ البحثيةِ وأوراقِ السياساتِ، وتقييمُ تنفيذِ مبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ والخطةِ العاجلةِ للسكانِ والتنميةِ، وتنفيذُ حملةٍ إعلاميةٍ للترويجِ لمبادراتِ وأنشطةِ المجلسِ القوميِّ للسكانِ، والترويجِ لمبادرة الألفِ يومٍ ذهبيةٍ محليًّا وعالميًّا.

كما أشارَ "الجوهري"، إلى أنَّ المركزَ قد قامَ كذلك خلالَ العامِ الأولِ من التعاونِ معَ المجلسِ القوميِّ للسكانِ والتنميةِ، بتنفيذِ مشروعِ البوابةِ الإلكترونيةِ لمبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ كمنصةٍ رقميةٍ مركزيةٍ توفِّرُ محتوى توعويًّا متكاملًا يدعمُ أهدافَ المبادرةِ لأولِ مرةٍ. وفي الإطارِ ذاتهِ، تمَّ خلالَ العامِ الأولِ وضعُ اللَّبِنةِ الأولى لتنفيذِ اللوحةِ المعلوماتيةِ الذكيةِ لمبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ وبناءُ قاعدةٍ معرفيةٍ قويةٍ تُعزِّزُ قدرةَ الدولةِ على اتخاذِ قراراتٍ مبنيةٍ على الأدلةِ.

وأكدَ "الجوهريُّ"، أنَّ أهميةَ بروتوكولِ التعاونِ بينَ الجانبينِ قد عكستْها العديدُ من الدلائلِ لعلَّ من أهمِّها: تأكيدُ الأستاذِ الدكتورِ خالدِ عبدِ الغفارِ، نائبِ رئيسِ الوزراءِ للتنميةِ البشريةِ ووزيرِ الصحةِ والسكانِ، على أهميةِ الشراكةِ بينَ المركزِ والمجلسِ في دعمِ عمليةِ صنعِ السياساتِ القائمةِ على الأدلةِ وتحسينِ عمليةِ التخطيطِ للتنميةِ البشريةِ في مصرَ، فضلاً عن موافقة المجلسِ العربيِّ للسكانِ بالإجماعِ على اعتمادِ مقترحِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ بعرضِ نتائجِ دراستَي تقييمِ الخطةِ العاجلةِ لاستراتيجيةِ السكانِ والتنميةِ (2025-2030) والأثرِ الاقتصاديِّ والصحيِّ والاجتماعيِّ والشاملِ لمبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ على مستوى الدولِ العربيةِ بهدفِ تبادلِ التجاربِ والدروسِ المستفادةِ، بالإضافة إلى إبداء عددٍ من الدولِ العربيةِ رغبتها في الاستفادةِ من تجربةِ مصرَ في تطبيقِ مبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ.

وأضاف "الجوهري"، أن اتجاه التعاون خلالَ العامِ الثاني سيكون نحوَ تعميقِ العملِ البحثيِّ والتقنيِّ، بعد الاتفاق على تنفيذِ باقةٍ من الأنشطةِ المتقدِّمةِ من أبرزِها: التطويرُ التقنيُّ للوحةِ المعلوماتيةِ الذكيةِ لمبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ بما يشملُ عددَ 4 مشوراتٍ يتمُّ تقديمُها في سياقِ مبادرةِ الألفِ يومٍ ذهبيةٍ، في 27 محافظةً بإجمالي 108 مشورةٍ، تتضمنُ أكثرَ من 3.5 مليونِ سجلٍّ بما يمثِّلُ قاعدةَ بياناتٍ ضخمةً داعمةً لجهودِ الدولةِ لتحسينِ الخصائصِ السكانيةِ وبناءِ الإنسانِ.

بالإضافةِ إلى إعدادِ عددٍ من التقاريرِ المؤتمتةِ لرفعِ كفاءةِ المتابعةِ والتقييمِ باستخدامِ آلياتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ وذكاءِ الأعمالِ، وتطويرُ مساعدٍ ذكيٍّ على البوابةِ الإلكترونيةِ للردِّ على استفساراتِ المستفيدينَ، وإعدادُ دراسةٍ متقدِّمةٍ لتقييمِ أثرِ المبادرةِ، واستدامتِها، وشموليتِها، وتغطيةِ الفئاتِ والمناطقِ الأكثرِ احتياجًا، لضمانِ تعزيزِ الفاعليةِ لتعظيمِ الأثرِ على صحةِ الأمِّ والطفلِ بالتركيزِ على خمسِ محافظاتٍ ذاتِ الأولويةِ، وإصدارُ ثلاثِ أوراقٍ بحثيةٍ متخصِّصةٍ حولَ الابتكارِ، والمردودِ الاقتصاديِّ، والأثرِ على الصحةِ والشيخوخةِ والمعتقداتِ الاجتماعيةِ، وإعدادُ أوراقِ سياساتٍ داعمةٍ لمبادرةِ الألف يوم الذهبية، واستمرارُ تنفيذِ حملةٍ إعلاميةٍ للترويجِ لمبادراتِ وأنشطةِ المجلسِ القوميِّ للسكانِ، والترويجِ للمبادرةِ محليًّا وعالميًّا.

واختتم "الجوهريُّ"، بأنَّ تنفيذَ برنامجِ التعاونِ بينَ مركزِ المعلوماتِ والمجلسِ القوميِّ للسكانِ، للعامِ الثاني هو خطوةً مهمَّةً لتعزيزِ فاعليةِ السياساتِ السكانيةِ وتطويرِ آلياتِها وضمانِ استدامةِ آثارِها الإيجابيةِ على الأسرةِ المصريةِ بما ينسجمُ بشكلٍ فاعلٍ مع جهودِ الدولةِ لبناءِ الإنسانِ ونشاطِ مجموعةِ العملِ الوزاريةِ للتنميةِ البشريةِ وبما يتوافقُ مع رؤيةِ مصرَ 2030 وتوجيهاتِ القيادةِ السياسيةِ.