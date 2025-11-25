بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة

أحالت وزارة الداخلية وقائع المخالفات الانتخابية التى شهدت تجاوزات انتخابية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد تحرير البلاغات.

وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك واقعة واحدة في مركز ستاموني بالدقهلية، حيث أكد المستشار عماد عبد الحميد، رئيس لجنة متابعة محافظة الدقهلية اللجنة 78، حدوث اقتحام لها من ابن أحد المرشحين، والذي قام بتكسير الباب والصناديق وبعثرة أوراق صناديق العملية الانتخابية في أرض اللجنة، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهم.

وقال إن جميع اللجان الفرعية انتظم بها العمل في اليوم الثاني من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ما عدا اللجنة 118 بمركز شبين ما زالت مغلقة لحدوث عطل فى سيارة رئيس اللجنة الفرعية، وتم الدعم بقاض آخر من قوة الاحتياط.

وعقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الثاني على التوالي مؤتمرا لمتابعة فتح اللجان الفرعية بـ13 محافظة واستقبالها للناخبين في الساعة التاسعة صباحا بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، عن انتظام العمل والتصويت فى اليوم الثاني والأخير بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك منذ الساعة التاسعة صباحا والذى يستمر حتى التاسعة مساءً مع تمكين آخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بصوته.

