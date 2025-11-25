مكتب نتنياهو: عثور الجهاد الإسلامي على رفات إسرائيلي وعدم تسليمه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن مكتب نتنياهو، أن عثور الجهاد الإسلامي على رفات إسرائيلي وعدم تسليمه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

في سياق آخر..شرعت قافلة المساعدات الإنسانية الـ80 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

وقال مصدر مسئول بميناء رفح البري في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، بأن الشاحنات اصطفت في ساحة الانتظار ضمن قافلة “زاد العزة.. من مصر إلى غزة”، مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة قبل إدخالها إلى القطاع.