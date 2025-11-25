قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أخبار البلد

إقبال كبير للاقتراع بمنطقة مصر القديمة والمنيل.. صور

محمد غالي

أقبل عدد كبير من الناخبين بمنطقة مصر القديمة والمنيل، للاقتراع بالعملية الانتخابية بالفترة الصباحية بالمرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الثاني للاقتراع.

وحرص الناخبون بمنطقة مصر القديمة والمنيل، على التواجد للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، وسط تدفق أعداد كبيرة من الشباب، والذي سيطر على المشهد الانتخابي منذ الصباح، بتواجده أمام اللجان بمدارس مصر القديمة والمنيل.

وشهدت العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل اليوم الثلاثاء إقبالا ملحوظا منذ الساعات الاولى لفتح اللجان.

وانطلقت عملية التصويت تحت اشراف مستشاري الهيئات القضائية على مدى يومين وسط متابعة موسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية.

تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه المرحلة قرابة 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس بالنظام الفردي 1316 مرشحا على 141 مقعدا الى جانب قائمة واحدة مخصصة لقطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية رئاسة لجان الاقتراع الفرعية في مختلف المراكز الانتخابية حيث تبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الدعاية الانتخابية وخاصة فترة الصمت الدعائي التي يحظر خلالها القيام باي نشاط دعائي.

كما شددت على منع اي محاولات للتأثير على ارادة الناخبين امام اللجان محذرة من اتخاذ اجراءات قانونية قد تصل الى ابطال نتائج اللجنة التي تشهد خروقات.

واتخذت الهيئة عددا من التيسيرات لضمان سهولة المشاركة في التصويت خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص اغلب اللجان في الطوابق الارضية وتزويد المراكز الانتخابية بلوحات ارشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع كيو ار كود يتيح للناخب الحصول على معلومات حول الية التصويت.

كما وفرت بطاقة اقتراع بلغة الابجدية الاشارية لذوي الاعاقة السمعية وبطاقة بنظام بريل للمكفوفين تتضمن الارشادات الانتخابية اضافة الى تنويه يوضح عدد المقاعد المطلوب اختيارها بكل دائرة ضمانا لصحة الصوت الانتخابي.

وتجري الانتخابات في ظل متابعة دولية واسعة من بعثات جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والمنظمة العربية للادارات الانتخابية والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط الى جانب منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.

أحمد مجدي
انتخابات
يسرا وإلهام شاهين
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
