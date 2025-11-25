إقبال كبير للاقتراع بمنطقة مصر القديمة والمنيل.. صور

أقبل عدد كبير من الناخبين بمنطقة مصر القديمة والمنيل، للاقتراع بالعملية الانتخابية بالفترة الصباحية بالمرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الثاني للاقتراع.

وحرص الناخبون بمنطقة مصر القديمة والمنيل، على التواجد للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، وسط تدفق أعداد كبيرة من الشباب، والذي سيطر على المشهد الانتخابي منذ الصباح، بتواجده أمام اللجان بمدارس مصر القديمة والمنيل.

وشهدت العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل اليوم الثلاثاء إقبالا ملحوظا منذ الساعات الاولى لفتح اللجان.

وانطلقت عملية التصويت تحت اشراف مستشاري الهيئات القضائية على مدى يومين وسط متابعة موسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية.

تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه المرحلة قرابة 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس بالنظام الفردي 1316 مرشحا على 141 مقعدا الى جانب قائمة واحدة مخصصة لقطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية رئاسة لجان الاقتراع الفرعية في مختلف المراكز الانتخابية حيث تبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الدعاية الانتخابية وخاصة فترة الصمت الدعائي التي يحظر خلالها القيام باي نشاط دعائي.

كما شددت على منع اي محاولات للتأثير على ارادة الناخبين امام اللجان محذرة من اتخاذ اجراءات قانونية قد تصل الى ابطال نتائج اللجنة التي تشهد خروقات.

واتخذت الهيئة عددا من التيسيرات لضمان سهولة المشاركة في التصويت خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص اغلب اللجان في الطوابق الارضية وتزويد المراكز الانتخابية بلوحات ارشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع كيو ار كود يتيح للناخب الحصول على معلومات حول الية التصويت.

كما وفرت بطاقة اقتراع بلغة الابجدية الاشارية لذوي الاعاقة السمعية وبطاقة بنظام بريل للمكفوفين تتضمن الارشادات الانتخابية اضافة الى تنويه يوضح عدد المقاعد المطلوب اختيارها بكل دائرة ضمانا لصحة الصوت الانتخابي.

وتجري الانتخابات في ظل متابعة دولية واسعة من بعثات جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والمنظمة العربية للادارات الانتخابية والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط الى جانب منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.