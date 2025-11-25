نائب رئيس المؤتمر: المشاركة الإيجابية في الانتخابات رسالة دعم للدولة

أدلى القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم، بمدرسة الشهيد شريف مناع بمصر الجديدة، مؤكدًا أهمية المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وشدد جبر، عقب خروجه من لجنة الاقتراع، على أن المشاركة الإيجابية من أبناء الشعب المصري تُعد رسالة دعم للدولة ومسارها الديمقراطي، وتعكس وعي المواطنين بدورهم في اختيار من يمثلهم داخل البرلمان خلال السنوات المقبلة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الإدلاء بالصوت أمانة ومسؤولية وطنية، داعيًا جميع المواطنين للنزول إلى اللجان وممارسة حقهم الدستوري، اختيارًا لمن يرونه قادرًا على التعبير عن طموحاتهم وحل قضاياهم.

وأشار جبر إلى حسن التنظيم داخل اللجان وتوفير كل التسهيلات التي تضمن عملية تصويت آمنة ومنظمة.

وانطلقت أمس الإثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحًا، يتنافسون على 141 مقعدًا فرديًا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.