خلال ساعات.. رئيس اتحاد السلة: عقوبات منتظرة على لاعبي الأهلي والاتحاد

أكد عمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة، أنه كان هناك نية لتأجيل مباراة نهائي دوري المرتبط أمس بين الأهلي والاتحاد السكندري ولكن تصرف رئيس الاتحاد السكندري أثار غضبنا.



وقال مصيلحي في تصريحات مع كريم رمزي ببرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف إم: فوجئنا بما حدث أمس في مباراة الاتحاد والاهلي من تصرف فردي من أحد لاعبي الاتحاد والأمور تطورت بشكل مبالغ فيه.



وأضاف: ناديا الأهلي والاتحاد حرصا على إخلاء المدرجات من الجمهور واستكمال المباراة حفاظا على سلامة الجماهير وكل ناد يدخل من بوابة.



وتابع: الأمور كانت تسير بشكل طبيعي ومحمد سلامة كان حريصا على استكمال المباراة واصطحب اللاعبين وترك المباراة دون علمنا.

وأردف: كنت أتمنى تأجيل المباراة وكنا بصدد الإعلان عن تأجيل المباراة بعد موافقة الأهلي على التأجيل ولكن تصرف رئيس الاتحاد أثار الدهشة باصطحابه اللاعبين وترك المباراة.

وأكمل: طبقنا اللائحة بحذافيرها وكلمته ولم يرد على اتصالاتي وهناك عقوبات على ناديي الاهلي والاتحاد السكندري سنعلن عنها خلال ساعات.