أخبار البلد

ائتلاف نزاهة: رصدنا واقعة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كروتا دعائية

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة
فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة

واصل أعضاء البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، أعمال المتابعة الميدانية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب المصري، في مرحلتها الثانية، حيث يتواجد المتابعون الدوليون في 10 محافظات، وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

ورصد المتابعون، في محافظة الغربية، تزايد إقبال الناخبين في عدد من دوائر المحافظة بشكل مكثف في منتصف اليوم، خاصة في لجنة بلقينا بالدائرة الخامسة والتي تشهد كثافات مرتفعة منذ أمس الاثنين، وعلى مدار اليوم الثلاثاء.

ولاحظ فريق البعثة الدولية، ارتفاع نسبة مشاركة الشباب في اللجان الانتخابية بالقاهرة الجديدة بالقاهرة.

وأشاد ائتلاف نزاهة، بالتسهيلات المقدمة لكبار السن، ومساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم في الدائرة 13 بطلخا ونبروه في محافظة الدقهلية.

ووفقًا لما رصده المتابعون الدوليون، فقد ارتفعت نسبة الإقبال والمشاركة في التصويت في اليوم الثاني للانتخابات، عن اليوم الأول، بما يعكس وجود حرص من المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم قبل غلق باب التصويت.

وتلقت غرفة عمليات ائتلاف نزاهة، شكاوى من مواطنين في محافظة بورسعيد، بشأن قيام أنصار احد المرشحين بمحاولة شراء الأصوات مقابل مبالغ مالية، وهي الامر الذي تصدي له المواطنين.

ويدعو ائتلاف نزاهة، إلى ضرورة التصدي والإبلاغ عن كافة وقائع محاولات شراء الأصوات، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الوقائع، لضمان نزاهة الانتخابات، والحفاظ على حق المواطن في اختيار من يمثله بشكل صحيح.

ويجرم قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة (65)، أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، والتي تمثل جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويشيد ائتلاف نزاهة بجهود وزارة الداخلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بانضباط، ومتابعة كافة اللجان لمنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وتابع الائتلاف واقعة قيام أحد الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز منوف بالمنوفية، فيما قامت وزارة الداخلية بإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وكذا تم رصد واقعة القبض على 4 أشخاص بدائرة بدر بالقاهرة، وبحوزتهم كروت دعائية لأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة).

فيما تتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

