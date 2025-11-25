قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رد فعل قوي من والدة شيماء جمال على مسلسل ورد وشوكولاتة ورأيها فى زينة| خاص
موقف الأهلي من تجديد عقد اللاعب إمام عاشور.. مفاجأة
ماذا يحدث بعد غلق اللجان الفرعية أبوابها وانتهاء التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب؟
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال من المواطنين على الانتخاب في اليوم الثاني للاقتراع والنساء والشباب يتصدرون المشهد
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
وزير الخارجية: يجب توفير ممرات آمنة لنفاذ المساعدات إلى السودان
بتوزعها على الناخبين.. القبض على سيدة بحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين بالغربية
مسئول أمريكي: أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا
انفجار داخل محكمة بولاية شانلي أورفا جنوب تركيا
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69775
محمد إبراهيم رئيسا للتليفزيون وعبد العزيز عبد الفتاح للقنوات الإقليمية
مالك طه لاعب الاتحاد السكندري يعتذر رسميًا لجماهير الأهلي ومسؤولي كرة السلة
الاتحاد يصرف مكافأة فورية.. أدهم قنديل يحصد ذهبية البطولة العربية للشطرنج

أدهم قنديل
أدهم قنديل
حصد أدهم قنديل لاعب المنتخب المصري للشطرنج على الميدالية الذهبية خلال منافسات البطولة العربية للكبار، التي ينظمها اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وذلك في ضيافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية.

وحصل أدهم قنديل على لقب البطولة العربية المقامة في الكويت ليحصل على لقب «أستاذ دولي كبير» وسط منافسة قوية بين الدول المشاركة، ليقرر اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، رئيس بعثة الفراعنة في الكويت صرف مكافأة فورية للاعب البطل بعد الانجاز الذي تمكن من تحقيقه.

تضم البعثة المصرية من اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج رئيسا للبعثة المصرية، وجورج سمير نائب رئيس الاتحاد والذي يسافر على نفقته الشخصية في البطولة فيما تضم قائمة اللاعبين في فئة الرجال الاستاذ الدولي أدهم قنديل، الاستاذ الدولي حامد وفا الذي يشارك في المنافسات على نفقته الشخصية، الاستاذ الدولي ديفيد جورج والذي يشارك أيضا على نفقته الشخصية، ويشارك في فئه السيدات الأستاذة الدولية الكبيرة شاهندا وفا، الاستاذه الدولية جنى ذكي، الاستاذه ديما علاء والتي تشارك على حسابها.

يشارك في البطولة العربية للكبار للشطرنج 18 دولة عربية بواقع 100 لاعب ولاعبة ومن المتوقع أن تحصل مصر على أحد المراكز الأولى في المنافسات نظرا لما يضمه عناصر المنتخب الوطني للرجال والسيدات من لاعبين ولاعبات من ذوى الخبرة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

