الاتحاد يصرف مكافأة فورية.. أدهم قنديل يحصد ذهبية البطولة العربية للشطرنج

حصد أدهم قنديل لاعب المنتخب المصري للشطرنج على الميدالية الذهبية خلال منافسات البطولة العربية للكبار، التي ينظمها اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وذلك في ضيافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية.

وحصل أدهم قنديل على لقب البطولة العربية المقامة في الكويت ليحصل على لقب «أستاذ دولي كبير» وسط منافسة قوية بين الدول المشاركة، ليقرر اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، رئيس بعثة الفراعنة في الكويت صرف مكافأة فورية للاعب البطل بعد الانجاز الذي تمكن من تحقيقه.

تضم البعثة المصرية من اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج رئيسا للبعثة المصرية، وجورج سمير نائب رئيس الاتحاد والذي يسافر على نفقته الشخصية في البطولة فيما تضم قائمة اللاعبين في فئة الرجال الاستاذ الدولي أدهم قنديل، الاستاذ الدولي حامد وفا الذي يشارك في المنافسات على نفقته الشخصية، الاستاذ الدولي ديفيد جورج والذي يشارك أيضا على نفقته الشخصية، ويشارك في فئه السيدات الأستاذة الدولية الكبيرة شاهندا وفا، الاستاذه الدولية جنى ذكي، الاستاذه ديما علاء والتي تشارك على حسابها.

يشارك في البطولة العربية للكبار للشطرنج 18 دولة عربية بواقع 100 لاعب ولاعبة ومن المتوقع أن تحصل مصر على أحد المراكز الأولى في المنافسات نظرا لما يضمه عناصر المنتخب الوطني للرجال والسيدات من لاعبين ولاعبات من ذوى الخبرة.