دار السلام بالقاهرة .. لجان الشهيد عبد الخالق تستقبل الناخبين في اليوم الثاني للتصويت

تواصل لجان مدرسة الشهيد عبد الخالق الابتدائية بدار السلام في القاهرة استقبال الناخبين لليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط انتظام في حركة التصويت وإجراءات تنظيمية مُحكمة، مع تزايد الإقبال تدريجيًا منذ الصباح.

وانطلقت عملية الاقتراع داخل مصر أمس تحت إشراف قضائي كامل وعلى مدار يومين، وسط متابعة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة، بينها القاهرة والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، حيث يشارك نحو 35 مليون ناخب لهم حق التصويت في 73 دائرة انتخابية عبر 5287 لجنة فرعية، بينما يخوض 1316 مرشحًا سباق الفردي على 141 مقعدًا إلى جانب قائمة واحدة.