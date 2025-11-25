قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
رياضة

هنا جودة تتأهل لربع نهائي بطولة العالم للشباب لتنس الطاولة

أ ش أ

 تأهلت هنا جودة، رفقة لاعب من كازاخستان إلى الدور الربع النهائي ببطولة العالم للشباب لتنس الطاولة، وذلك بمنافسات الزوجي المختلط تحت 19 سنة.


جاء ذلك عقب فوز الزوجي المصري والكازاخي، اليوم الثلاثاء، بصعوبة على ثنائي ياباني 3-2 بالدور الثاني "16" والفوز اليوم أيضًا على ثنائي من بورتريكو 3-1 بالدور الأول "32".


ويواجه الزوجي المصري والكازاخي بالدور المقبل ثنائي صيني.
وودع بدر مصطفى رفقة لاعبة من رومانيا المنافسات من الدور الاول "32" عقب الخسارة أمام ثنائي ياباني 0-3.


وفي منافسات الزوجي المختلط تحت 15 سنة، ودع آسر سامح رفقة لاعبة من هونج كونج المنافسات من الدور الأول "32" عقب الخسارة أمام ثنائي ياباني 1-3.


وفي منافسات فردي الناشئين تحت 19 سنة بالبطولة يواجه بدر مصطفى لاعب من الهند بالدور الأول "32"، وفي منافسات فردي الناشئات تحت 19 سنة تواجه هنا جودة لاعبة من بلجيكا ومريم يونس لاعبة من كوريا الجنوبية وذلك بالدور الأول "32".


وفي منافسات زوجي الناشئين تحت 19 سنة، يواجه بدر مصطفى رفقة لاعب من تونس ثنائيًا يابانيًا بالدور الأول "16"، وفي منافسات زوجي الناشئات تحت 19 سنة تواجه هنا جودة رفقة لاعبة من أوكرانيا ثنائيًا من بورتريكو، ومريم يونس رفقة لاعبة من أستراليا ثنائي من الصين تايبيه وذلك بالدور الأول "16".


أما في منافسات فردي الناشئين تحت 15 سنة، يواجه آسر سامح لاعبًا من تركيا بالدور الأول "32"، ونفس اللاعب رفقة لاعب من الجزائر أمام ثنائي ياباني بالدور الأول "16" بمنافسات زوجي الناشئين تحت 15 سنة.


وتقام البطولة برومانيا خلال الفترة من 23 وحتى 30 نوفمبر الجاري.
 

هنا جودة الدور الربع النهائي بطولة العالم للشباب لتنس الطاولة منافسات الزوجي المختلط

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

مرصد الأزهر

أبرزها غياب التربية.. باحثة بمرصد الأزهر تحدد أسباب العنف ضد المرأة

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

