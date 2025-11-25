هنا جودة تتأهل لربع نهائي بطولة العالم للشباب لتنس الطاولة

تأهلت هنا جودة، رفقة لاعب من كازاخستان إلى الدور الربع النهائي ببطولة العالم للشباب لتنس الطاولة، وذلك بمنافسات الزوجي المختلط تحت 19 سنة.



جاء ذلك عقب فوز الزوجي المصري والكازاخي، اليوم الثلاثاء، بصعوبة على ثنائي ياباني 3-2 بالدور الثاني "16" والفوز اليوم أيضًا على ثنائي من بورتريكو 3-1 بالدور الأول "32".



ويواجه الزوجي المصري والكازاخي بالدور المقبل ثنائي صيني.

وودع بدر مصطفى رفقة لاعبة من رومانيا المنافسات من الدور الاول "32" عقب الخسارة أمام ثنائي ياباني 0-3.



وفي منافسات الزوجي المختلط تحت 15 سنة، ودع آسر سامح رفقة لاعبة من هونج كونج المنافسات من الدور الأول "32" عقب الخسارة أمام ثنائي ياباني 1-3.



وفي منافسات فردي الناشئين تحت 19 سنة بالبطولة يواجه بدر مصطفى لاعب من الهند بالدور الأول "32"، وفي منافسات فردي الناشئات تحت 19 سنة تواجه هنا جودة لاعبة من بلجيكا ومريم يونس لاعبة من كوريا الجنوبية وذلك بالدور الأول "32".



وفي منافسات زوجي الناشئين تحت 19 سنة، يواجه بدر مصطفى رفقة لاعب من تونس ثنائيًا يابانيًا بالدور الأول "16"، وفي منافسات زوجي الناشئات تحت 19 سنة تواجه هنا جودة رفقة لاعبة من أوكرانيا ثنائيًا من بورتريكو، ومريم يونس رفقة لاعبة من أستراليا ثنائي من الصين تايبيه وذلك بالدور الأول "16".



أما في منافسات فردي الناشئين تحت 15 سنة، يواجه آسر سامح لاعبًا من تركيا بالدور الأول "32"، ونفس اللاعب رفقة لاعب من الجزائر أمام ثنائي ياباني بالدور الأول "16" بمنافسات زوجي الناشئين تحت 15 سنة.



وتقام البطولة برومانيا خلال الفترة من 23 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

