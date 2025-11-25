زحام في دار السلام.. توافد كثيف للناخبين على لجان مدرسة الفاروق 1 في اليوم الثاني| صور

شهدت مدرسة الفاروق 1 بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، توافدًا كبيرًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، حيث امتلأت ساحات وممرات اللجان بطوابير ممتدة عكست حرص المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق البرلماني.

وبدأت حركة التصويت بنشاط ملحوظ منذ فتح اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا، مع وجود حضور بارز لكبار السن والشباب والسيدات، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية التي سهّلت عملية الدخول إلى المقار الانتخابية.

وتستمر لجان مدرسة الفاروق 1 في استقبال الناخبين حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، وسط متابعة أمنية وتنظيمية دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

وانطلقت أمس الإثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحًا، يتنافسون على 141 مقعدًا فرديًا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أطراف العملية الانتخابية كافة، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة الصمت الدعائي التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع.

وحذرت الهيئة، من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.