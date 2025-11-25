قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
برلمان

بمشاركة قيادات الحزب.. الغرفة المركزية لـ "الجبهة الوطنية " تستأنف أعمالها في اليوم الثاني لانتخابات النواب

غرفة عمليات حزب الجبهة
غرفة عمليات حزب الجبهة
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

تستأنف غرفة العمليات المركزية لحزب الجبهة الوطنية أعمالها اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني لعملية الاقتراع، لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتزامن مع فتح لجان التصويت منذ قليل في محافظات المرحلة الثانية، والتي تجرى في 13 محافظة.

وجاءت أعمال الغرفة المركزية بمشاركة أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية للحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية بشكل مستمر عبر التواصل المباشر مع أمناء الحزب في المحافظات والمرشحين عبر تقنية "زووم"، لمواكبة مستجدات المشهد الانتخابي أولًا بأول.

وتتواصل الغرفة المركزية، مع أمانات الحزب في المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات من أجل تتبع سير انتظام عمليات التصويت، وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأكدحزب الجبهة الوطنية التزامه الكامل بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في مختلف مراحلها، داعيًا جموع الناخبين في محافظات المرحلة الثانية إلى المشاركة الفاعلة والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، إعلاءً لإرادة الشعب المصري، ودعمًا لتشكيل برلمان متوازن يعبر بصدق عن المجتمع، ويستحق ثقة المواطنين.

انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب الانتخابات حزب الجبهة الوطنية

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

