توافد كبير للسيدات على لجان مدرسة السلام الثانوية للإدلاء بأصواتهن بانتخابات النواب

حسن رضوان   -  
تصوير: عمر خالد

شهدت مدرسة السلام الثانوية بنين في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، ظهر اليوم، إقبالًا كثيفًا من السيدات للإدلاء بأصواتهن في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس ارتفاع وعي المرأة المصرية بأهمية مشاركتها السياسية.

وتكدست ساحات وممرات اللجان بطوابير ممتدة، فيما حرصت الناخبات على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والأمنية، الأمر الذي ساهم في سير العملية الانتخابية بسلاسة رغم كثافة الحضور.

وأكدت بعض الناخبات أن مشاركتهن تأتي من منطلق الالتزام الوطني وحرصهن على ممارسة حقهن الدستوري، مشيرات إلى أن صوت المرأة جزء لا يتجزأ من صناعة القرار الوطني وممارسة الديمقراطية في مصر.

وتستمر لجان مدرسة السلام الثانوية في استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخبة متواجدة داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوتها، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام وسلاسة العملية الانتخابية لجميع المواطنين.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد

وانطلقت أمس الإثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحًا، يتنافسون على 141 مقعدًا فرديًا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أطراف العملية الانتخابية كافة، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة الصمت الدعائي التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع.

وحذرت الهيئة، من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.

