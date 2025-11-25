قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إقبال كثيف من الشباب على لجان دائرة الساحل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات 2025

إقبال كثيف من الشباب
إقبال كثيف من الشباب

شهدت دائرة الساحل بمحافظة القاهرة توافدا ملحوظًا من الناخبين وفي مقدمتهم الشباب أمام المقر الانتخابي بمدرسة شبرا القومية، منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهد محيط اللجنة انتظاما في حركة دخول وخروج الناخبين، إلى جانب تواجد فرق التنظيم والمتابعة بما يضمن تيسير عملية التصويت على الناخبين.

ويشارك المصريون بالداخل فى التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

وأجريت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما يتم التصويت في الداخل في يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

