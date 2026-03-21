بعد الفسيخ والرنجة.. أكلات تساعد على تنظيف الجسم وترجعك إلى طبيعتك

يُعد تناول الفسيخ والرنجة من العادات الشهيرة في عيد الفطر لدى كثير من الأسر، لكن الإفراط في هذه الأطعمة المالحة قد يترك آثارًا غير مريحة على الجسم، مثل الشعور بالعطش الشديد، الانتفاخ، واحتباس السوائل.

تنضيف الجسم بعد الفسيخ والرنجة

لذلك، يأتي اليوم التالي للعيد كفرصة مهمة لما يمكن تسميته بـ”تنظيف الجسم” وإعادة التوازن للجهاز الهضمي بعد كمية الصوديوم المرتفعة التي تم تناولها.

العودة إلى النظام الغذائي الصحيح لا تحتاج إلى تعقيد، بل تعتمد على اختيار أطعمة بسيطة تساعد الجسم على التخلص من السموم واستعادة نشاطه بشكل طبيعي.

أولًا: الخضروات الورقية لخفض الصوديوم

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير من أهم الأطعمة التي تساعد الجسم على التخلص من آثار الملوحة الزائدة. فهي غنية بالماء والألياف التي تدعم عملية الهضم وتساعد في تقليل احتباس السوائل.

إدخال طبق سلطة يومي في تاني يوم العيد، مع الليمون، يساعد على تنشيط الجسم وتحفيز الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد بشكل طبيعي.

ثانيًا: الليمون لتنشيط الجسم

الليمون من أكثر المكونات الطبيعية التي تساهم في دعم عملية “تنظيف الجسم”.

يمكن تناوله على شكل عصير مع الماء الدافئ في الصباح، حيث يساعد على تحسين الهضم وتنشيط الكبد، بالإضافة إلى تقليل الإحساس بالانتفاخ الناتج عن الأطعمة المالحة.

كما يمكن إضافته إلى السلطات لتعزيز فائدته.

ثالثًا: الزبادي لدعم الجهاز الهضمي

الزبادي يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد على تحسين توازن الجهاز الهضمي، وهو أمر مهم بعد تناول أطعمة ثقيلة مثل الفسيخ والرنجة.

يساهم الزبادي في تهدئة المعدة وتقليل الشعور بالثقل، كما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء. يمكن تناوله منفردًا أو مع الخيار لزيادة الترطيب.

رابعًا: شوربة الخضار الخفيفة

شوربة الخضار تعتبر من أفضل الأكلات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا اليوم، لأنها خفيفة وسهلة الهضم وتحتوي على عناصر غذائية مهمة.

تساعد هذه الشوربة على ترطيب الجسم وتعويض السوائل، خاصة بعد فقدانها بسبب زيادة استهلاك الملح. يُفضل تحضيرها بدون دهون أو ملح زائد.

خامسًا: الفواكه الغنية بالماء

الفواكه مثل البطيخ والبرتقال والشمام تلعب دورًا مهمًا في ترطيب الجسم والتقليل من آثار الملوحة.

تحتوي هذه الفواكه على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على تحسين وظائف الكلى وتعزيز عملية التخلص من السموم بشكل طبيعي.

سادسًا: البروتين الخفيف لإعادة التوازن

بعد تناول الفسيخ والرنجة، من الأفضل التوجه إلى البروتينات الخفيفة مثل الفراخ المشوية أو المسلوقة.

هذه الأطعمة تساعد على إعادة بناء توازن الجسم دون إضافة دهون أو أملاح زائدة، كما تمنح إحساسًا بالشبع دون إرهاق الجهاز الهضمي.

سابعًا: الخيار لترطيب الجسم

الخيار من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بعد الأكلات المالحة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء ويساعد على ترطيب الجسم.

كما يساهم في تقليل الانتفاخ وتحسين عملية الهضم، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات والزبادي.

نصائح مهمة لاستعادة التوازن بعد الفسيخ والرنجة